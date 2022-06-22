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    Політика

    Путін викликає Раду безпеки: про що говоритимуть

    Пєсков повідомив про термінову нараду - Путін викликає Раду безпеки: про що говоритимуть
    Пєсков повідомив про термінову нараду
    фото з відкритих джерел

    Путін проведе оперативну нараду з постійними членами Радбезу

    Президент Російської Федерації Володимир Путін у середу планує провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Про це повідомив речник президента Дмитро Пєсков.

    «Протягом дня Путін працює в Кремлі. Має робочі зустрічі, і планує він також у середині дня провести оперативну нараду з постійними членами Радбезу», – наголосив Пєсков.

    Теми до обговорення на Радбезі Пєсков не озвучив. Нарада відбудеться на тлі активних бойових дій в Україні та зростання напруги довкола країн Балтії.

    Також, за словами Пєскова, Путін готується до саміту БРІКС, який пройде у форматі відеоконференції у четвер та п'ятницю, 23-24 червня.

    Президент Росії Володимир Путін продовжує втрачати свій вплив на пострадянському просторі. Що відомо про конфлікт між Казахстаном та Росією.

    Раніше СБУ повідомило, що дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна путін Литва Україна президент окупація #stoprussia
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    Путін викликає Раду безпеки: про що говоритимуть