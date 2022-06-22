Путін викликає Раду безпеки: про що говоритимуть

Путін проведе оперативну нараду з постійними членами Радбезу

Президент Російської Федерації Володимир Путін у середу планує провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Про це повідомив речник президента Дмитро Пєсков.

«Протягом дня Путін працює в Кремлі. Має робочі зустрічі, і планує він також у середині дня провести оперативну нараду з постійними членами Радбезу», – наголосив Пєсков.

Теми до обговорення на Радбезі Пєсков не озвучив. Нарада відбудеться на тлі активних бойових дій в Україні та зростання напруги довкола країн Балтії.

Також, за словами Пєскова, Путін готується до саміту БРІКС, який пройде у форматі відеоконференції у четвер та п'ятницю, 23-24 червня.

Президент Росії Володимир Путін продовжує втрачати свій вплив на пострадянському просторі. Що відомо про конфлікт між Казахстаном та Росією.

Раніше СБУ повідомило, що дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін.



