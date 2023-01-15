Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі

Лише за минулу добу в місті відбулося 32 бойових зіткнення

Російські війська проводять ротації через значні втрати в Соледарі. Під час штурмів ворог іде по тілах своїх військових. Про це заявив спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, які зазнали втрат, а втрати там справді великі. Вони по суті по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті…», – каже Череватий.

За його словами, ворогу доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у місті, тому що це його головний ресурс.

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«Перш за все це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих втрат ворога», – пояснює Череватий.

Він розповів, що лише за минулу добу ворогом було завдано 234 удари та відбулося 32 бойових зіткнення.

«Ворог втратив 119 людей вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами», – додав Череватий.

Нагадаємо, ISW вважає, що українські війська, ймовірно, не утримують позицій у самому населеному пункті Соледар, незважаючи на те, що українці продовжували стверджувати станом на 14 січня.

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Як повідомляло Міноборони України, захисники продовжують жорстокі бої з російським агресором за місто Соледар на Донеччині.