Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі
Українські військові героїчно обороняють Соледар
фото з відкритих джерел

Лише за минулу добу в місті відбулося 32 бойових зіткнення

Російські війська проводять ротації через значні втрати в Соледарі. Під час штурмів ворог іде по тілах своїх військових. Про це заявив спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, які зазнали втрат, а втрати там справді великі. Вони по суті по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті…», – каже Череватий.

За його словами, ворогу доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у місті, тому що це його головний ресурс.

«Перш за все це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих втрат ворога», – пояснює Череватий.

Він розповів, що лише за минулу добу ворогом було завдано 234 удари та відбулося 32 бойових зіткнення.

«Ворог втратив 119 людей вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами», – додав Череватий.

Нагадаємо, ISW вважає, що українські війська, ймовірно, не утримують позицій у самому населеному пункті Соледар, незважаючи на те, що українці продовжували стверджувати станом на 14 січня.

Як повідомляло Міноборони України, захисники продовжують жорстокі бої з російським агресором за місто Соледар на Донеччині.

Теги: Міноборони українці місто втрати ворог відео Соледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисник України на передовій поблизу Соледару, 11 січня 2023 року
Нас чекає тривала піхотна війна, на широкому фронті. Думки після Соледару
Вчора, 23:29
На Донеччині тривають запеклі бої
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Українські війська зайняли укріплені позиції поблизу Соледара
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
Сьогодні, 05:37

Події в Україні

Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі
Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі
Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину
Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину
Полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку
Полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку
Рятувальна операція в Дніпрі триває, з-під завалів дістали жінку
Рятувальна операція в Дніпрі триває, з-під завалів дістали жінку
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття
Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
57K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
44K
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
21K
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
19K
Ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині
16K
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту