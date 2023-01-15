Соратник Зеленського: у Путіна є всього дві стратегії стосовно України

Першочергово диктатор робить ставку на власну перемогу та капітуляцію України

Сьогодні на столі у президента РФ Володимира Путіна залишається лише дві ключові стратегії щодо України. Від того, яку з них він обере, залежатиме і напрямок нового головного удару, і характер бойових дій. Про це розповів депутат від партії «Слуга народу» Єгор Чернєв.

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За словами політика, перший варіант для кремлівського диктатора – добитися всіх поставлених цілей вже в ході цієї військової кампанії. Тобто зробити ставку на швидку та повну перемогу і капітуляцію України.

Для цього, за думкою Путіна, треба йти на Київ. Адже він сам казав, що Україна була більше зацікавлена у переговорах тоді, коли росіяни стояли під Києвом, ніж тоді, коли вони відійшли.

Чернєв вважає, що паралельно може бути нанесений удар по Заходу України для перерізання ключових транспортних артерій. Чи буде цей варіант задіяний залежатиме від достатньої кількості людських, технічних та матеріальних ресурсів у окупантів для здійснення такої операції та оцінки її можливої ефективності. А також їхне розуміння наших ресурсів на момент прийняття рішення.

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На думку нардепа, другий варіант – довгий, який передбачає завершення поточної військової кампанії захопленням чотирьох областей, які вони проголосили своїми, або, принаймні, Донбасу.

Потім – фіксація фронту та спроби перетворити його на лінію розмежування через перемир'я за допомогою тиску на Україну із Заходу та Сходу.

Паралельно – початок підготовки до наступної військової кампанії через півроку-рік для досягнення головної мети – ліквідації нашої державності та анексії території України.

На щастя, усі плани Путіна завжди не передбачають однієї маленької деталі. А саме того, що у нас та наших союзників щодо нього так само є певні плани. Незабаром він побачить їх на полі бою.

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