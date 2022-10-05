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Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
фото скріншот відео

Путін щось нервово креслив у нотатках

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу у Кремлі помітно нервував, коли говорив про окупований Донбас. На відео, яке оприлюднили пропагандистські ЗМІ, Путін щось нервово креслив у нотатках, то писав, то відводив руку від папірця, а потім знову чиркав по папері. 

«Виходимо з того, що ситуація буде стабілізована. І ми зможемо спокійно розвивати ці території, допомагаючи вам укріплювати країну в цілому», – заявив російський диктатор про анексовані території України.

Підопічний Путіна, президент-втікач Віктор Янукович, зламав не один олівець, коли говорив на теми, які його дуже нервували.

Раніше повідомлялося, що Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини.

Також виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі.

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Теги: анексія путін президент Донбас діагноз диктатор відео

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