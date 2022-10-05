Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)

Путін щось нервово креслив у нотатках

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу у Кремлі помітно нервував, коли говорив про окупований Донбас. На відео, яке оприлюднили пропагандистські ЗМІ, Путін щось нервово креслив у нотатках, то писав, то відводив руку від папірця, а потім знову чиркав по папері.

«Виходимо з того, що ситуація буде стабілізована. І ми зможемо спокійно розвивати ці території, допомагаючи вам укріплювати країну в цілому», – заявив російський диктатор про анексовані території України.

Підопічний Путіна, президент-втікач Віктор Янукович, зламав не один олівець, коли говорив на теми, які його дуже нервували.

Раніше повідомлялося, що Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини.

Також виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі.