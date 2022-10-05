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Президент Чехії дав пораду, як реагувати на ядерні погрози Путіна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Президент Чехії дав пораду, як реагувати на ядерні погрози Путіна
Путін тероризує світ ядерними погрозами 
фото з відкритих джерел

Земан закликав світ дати «рішучу військову відповідь» РФ 

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що Росія загрожує застосуванням тактичної ядерної зброї у конфлікті з Україною, і закликає ЄС та союзників дати «рішучу військову відповідь», якщо це станеться. Про це Земан заявив сьогодні на брифінгу в Празькому граді за підсумками переговорів з еміром Катару, шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Ризик ядерного конфлікту великий через загрози (РФ – ред.) використовувати тактичну ядерну зброю в Україні, – зазначив Земан. – Вважаю, що в даній ситуації (якщо РФ застосує ядерну зброю – ред.) європейські і не тільки європейські держави мали б реагувати (на дії РФ – ред.) рішучою військовою відповіддю».

Міжнародна спільнота має направити країні-терористці РФ однозначно зрозумілий сигнал, що буде, якщо вона застосує тактичну ядерну зброю: реакція буде не лише дипломатична, а й військова з усіма наслідками, що випливають.

Глава Празького граду зазначив, що Чехія та Катар засуджують дії РФ в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

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Теги: путін ядерна зброя Чехія росія Катар

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