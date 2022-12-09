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Путін: Війну в Україні треба було почати раніше

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Путін: Війну в Україні треба було почати раніше
Фото Schutterstock

Президент РФ звинуватив Німеччину в тому, що «дала Україні час стати сильнішою»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні йде «своєю чергою» і «без будь-яких проблем», повідомляють ЗМІ.

Виступаючи на прес-конференції після саміту країн ЄАЕС він заявив, що «процес врегулювання з Україною» буде непростим і потребує часу, але «всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі».

Крім того, російський диктатор знову звинуватив владу України в тому, що вона не збиралася виконувати Мінські угоди і звинуватив і Німеччину, коментуючи заяву екс-канцлера Ангели Меркель про те, що домовленості «дали Україні час, щоб стати сильнішими».

«Ми все правильно зробили з точки зору початку «СВО». Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не збирався виконувати.... Мабуть ми пізно зорієнтувалися і, може бути, раніше все це треба було починати, але ми розраховували, що зможемо домовитися в рамках мирних угод», – заявив він.

Як відомо, Ангела Меркель в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit заявила, що Мінські угоди були укладені, щоб дати Україні дорогоцінний час та можливість стати сильнішою. За словами ексканцлерки, всім учасникам цих угод було зрозуміло, що збройний конфлікт на сході України ще не вирішено. 

Нагадаємо, Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини про те, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.

Також заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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