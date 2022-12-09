Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 

Самопроголошений президент Білорусі каже, мовляв, не чекав каменя в бік Кремля від ексканцлерки Німеччини

Заявивши, що Мінська угода 2014 року була спробою дати Україні час, щоб стати сильнішою, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель вчинила ницо. Адже ексканцлерка мала на увазі, що всі учасники перемовин розуміли: війна на Донбасі не припиниться, адже країна-терористка Росія не збирається йти із загарбаної території. Мовляв, Меркель такими заявами образила товариша Лукашенка – кремлівського диктатора Володимира Путіна, який буцімто дуже вже прагнув припинити війну на Донбасі. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко у ефірі російських ЗМІ.

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Лукашенко вважає, що на момент укладання Мінських угод наміри Меркель і тодішнього президента України Петра Порошенка були серйозними.

Тим часом прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков погодився зі словами Меркель. Однак перекрутив цю заяву на користь Кремлю і звинуватив Київ і Захід у небажанні виконувати Мінські угоди. Адже як переконують кремлівські пропагандисти, країна-терористка Росія буцімто дуже хотіла їх дотримуватися.

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Раніше Меркель в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit заявила, що Мінські угоди були укладені, щоб дати Україні дорогоцінний час та можливість стати сильнішою. За словами ексканцлерки, всім учасникам цих угод було зрозуміло, що збройний конфлікт на сході України ще не вирішено.

Крім того, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів. Однак, ексканцлерка зауважила, що не може передбачити, яким саме буде результат війни.

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.

