Путін емоційно відреагував на заяву Меркель про справжню мету Мінських угод

Путіна розчарували слова Меркель про Мінські угоди

Президент Росії Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

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«Чесно кажучи, для мене це було абсолютно несподіваним. Це розчаровує. Я, відверто кажучи, не очікував почути це від колишнього федерального канцлера. Я завжди виходив, що керівництво Федеративної республіки поводиться з нами щиро», – сказав Путін у ході пресконференції, коментуючи відповідний вислів Меркель.

«Так, воно (керівництво Німеччини, - ред.), звичайно, на боці України знаходилося, підтримувало Україну. Але мені все-таки здавалося, що керівництво Федеративної республіки завжди щиро прагнуло врегулювати принципи, про які ми домовилися і яких було досягнуто, в тому числі в рамках Мінського процесу», – додав він.

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Путін сказав, що слова Меркель означають, що він все «правильно зробив», почавши війну проти України.

«Я розраховував, що інші учасники цього процесу були щирими з нами. Виявляється, і вони теж нас обманювали. Сенс полягав лише в тому, щоб накачати Україну зброєю та підготувати до бойових дій. Мабуть, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Може, і раніше все це треба було розпочинати», – заявив він.

Раніше Меркель в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit заявила, що Мінські угоди були укладені, щоб дати Україні дорогоцінний час та можливість стати сильнішою. За словами ексканцлерки, всім учасникам цих угод було зрозуміло, що збройний конфлікт на сході України ще не вирішено.

Крім того, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів. Однак, ексканцлерка зауважила, що не може передбачити, яким саме буде результат війни.

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Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.