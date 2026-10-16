Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
Росіянам доводиться стояти зранку до ночі у довжелезних чергах через критичний дефіцит продуктів
Фото: Скриншот з відео

У селищі Тура через перебої з постачанням майже спорожніли магазини, а авіарейси з продуктами затримуються через негоду

У віддаленому селищі Тура в Евенкії Красноярського краю Росії виник дефіцит продуктів харчування. Із серпня місцеві жителі стикаються з перебоями в постачанні, а ціни на продукти в регіоні, за наведеними повідомленнями, зросли на 343%. Окремі товари продають із лімітами, а покупців змушують стояти в чергах на морозі. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Причиною перебоїв стало обміління річки Нижня Тунгуска, якою до селища доправляли вантажі. У липні рівень води впав настільки, що звичне постачання стало проблемним. Іншої наземної дороги до Тури немає, тому продукти тепер доставляють повітрям. Однак авіарейси регулярно відкладають через погані погодні умови.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через проблеми з постачанням полиці магазинів майже спорожніли, а ціни на продукти злетіли до захмарних рівнів: кілограм моркви коштує 1200 рублів (близько 643 грн), картоплі – 600 рублів (близько 322 грн), а літр молока – 700 рублів (близько 375 грн).

Ціни на продукти під час дефіциту
Ціни на продукти під час дефіциту
фото: росЗМІ

Продаж окремих продуктів обмежили: картоплю, цибулю, капусту, молоко та яйця видають покупцям у межах установлених лімітів. Місцеві жителі займають черги від самого ранку, попри мороз, щоб придбати необхідні харчі.

Порожні холодильники в магазинах
Порожні холодильники в магазинах
фото: росЗМІ

Ситуація ще складніша у віддалених населених пунктах Евенкії, куди продукти, за повідомленнями, взагалі не доходять. Через географічну ізольованість і залежність від річкового та авіаційного сполучення перебої з доставкою безпосередньо впливають на доступність товарів першої потреби.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про виснаження Росії та назвав терміни завершення війни.
 

Читайте також:

Теги: росія продукти ціни катастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу
Сили оборони знищили шість Су-34М у Воронезькій області
Вчора, 11:13
Москва наразі публічно не підтвердила, що отримувала пропозиції щодо такого документа
Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками
13 жовтня, 12:53
Мобільний підрозділ Samsung за підсумками другого кварталу вперше в історії отримав операційний збиток
Samsung скоротить випуск смартфонів: дешеві моделі під загрозою
10 жовтня, 04:40
Японія запроваджує санкції проти Росії в межах заходів, спрямованих на підтримку міжнародних зусиль щодо припинення війни
Японія вперше за понад рік запровадила нові санкції проти Росії
2 жовтня, 13:44
В «Укрнафті» на 2 грн/л здешевшав бензин А-95+
Ціни на пальне 2 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
2 жовтня, 07:48
Уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк вважає, що нещодавно прийнятий Конгресом США «закон Грема» здатен перекрити кисень російському ВПК
Уповноважений президента Владислав Власюк: Зняття санкцій з Фрідмана та Усманова – дивна і ганебна історія Інтерв’ю
1 жовтня, 09:55
Росія має дві мети, коли б'є посилено по Києву
Росія має дві мети, коли б'є посилено по Києву
24 вересня, 21:42
Зеленський обговорив із Трампом залучення Китаю до переговорів з РФ
США та Україна хочуть завершити війну до зими: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
23 вересня, 00:45
Володимир Путін (ліворуч) та Микола Патрушев
Хто сяде на трон після Путіна? Яку гру веде родина Патрушева
21 вересня, 18:18

Соціум

На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
Німеччина вирішила відновити запаси Patriot після передачі Україні
Німеччина вирішила відновити запаси Patriot після передачі Україні
Болгарія запросила у НАТО літаки та ракети: причина
Болгарія запросила у НАТО літаки та ракети: причина
Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У» вартістю $100 млн
Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У» вартістю $100 млн
Нові правила бронювання. Прем'єр навів приклад, коли зі 100 заброньованих лише 20 виконують критичні роботи
Нові правила бронювання. Прем'єр навів приклад, коли зі 100 заброньованих лише 20 виконують критичні роботи
«Ми за це платимо». Німеччина висунула вимогу США через обмеження Starlink для України
«Ми за це платимо». Німеччина висунула вимогу США через обмеження Starlink для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
80K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua