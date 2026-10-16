На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж

Росіянам доводиться стояти зранку до ночі у довжелезних чергах через критичний дефіцит продуктів

У селищі Тура через перебої з постачанням майже спорожніли магазини, а авіарейси з продуктами затримуються через негоду

У віддаленому селищі Тура в Евенкії Красноярського краю Росії виник дефіцит продуктів харчування. Із серпня місцеві жителі стикаються з перебоями в постачанні, а ціни на продукти в регіоні, за наведеними повідомленнями, зросли на 343%. Окремі товари продають із лімітами, а покупців змушують стояти в чергах на морозі. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Причиною перебоїв стало обміління річки Нижня Тунгуска, якою до селища доправляли вантажі. У липні рівень води впав настільки, що звичне постачання стало проблемним. Іншої наземної дороги до Тури немає, тому продукти тепер доставляють повітрям. Однак авіарейси регулярно відкладають через погані погодні умови.

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Через проблеми з постачанням полиці магазинів майже спорожніли, а ціни на продукти злетіли до захмарних рівнів: кілограм моркви коштує 1200 рублів (близько 643 грн), картоплі – 600 рублів (близько 322 грн), а літр молока – 700 рублів (близько 375 грн).

Ціни на продукти під час дефіциту фото: росЗМІ

Продаж окремих продуктів обмежили: картоплю, цибулю, капусту, молоко та яйця видають покупцям у межах установлених лімітів. Місцеві жителі займають черги від самого ранку, попри мороз, щоб придбати необхідні харчі.

Порожні холодильники в магазинах фото: росЗМІ

Ситуація ще складніша у віддалених населених пунктах Евенкії, куди продукти, за повідомленнями, взагалі не доходять. Через географічну ізольованість і залежність від річкового та авіаційного сполучення перебої з доставкою безпосередньо впливають на доступність товарів першої потреби.

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