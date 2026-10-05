Вагітні в Іркутську отримали «чек-листи при підозрі на чуму»

Медики перевіряють температуру пацієнток та запитують про можливі симптоми

Пацієнтки Іркутського міського перинатального центру отримали анкети з питаннями про стан здоров’я та можливі контакти з хворими. Один із документів стосується чуми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське видання «Люди Байкала».

Про ситуацію журналістам розповіла блогерка Уляна Гаврюніна, яка 5 жовтня приїхала до перинатального центру на огляд. Працівники медзакладу не дозволили її матері зайти всередину. За словами Гаврюніної, з п'ятниці в центрі діє пропускний режим – усередину допускають лише вагітних пацієнток.

«У лікарні пояснили, що є поки що непідтверджена інформація про вірус, який може бути навіть страшнішим за коронавірус, що поки незрозуміло, що це за вірус і як із ним працювати, оскільки діти маленькі. Тому запровадили карантин. І скільки він триватиме – незрозуміло», – розповіла Гаврюніна.

На вході до перинатального центру медики виміряли вагітній температуру та попросили показати язик. Після цього працівники медзакладу дали їй заповнити два чек-листи з питаннями про стан здоров'я. Один із них називався «Чек-лист при підозрі на особливо небезпечну інфекцію «Чума». В анкеті пацієнток запитують про самопочуття, наявність температури або закладеності носа, а також про контакти з хворими чи людьми, які прибули з-за кордону.

Гаврюніна розповіла, що назва документа її налякала. Спочатку вона не звернула уваги на слово «чума», а помітила його вже під час кардіотокографії.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.