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Росія «ратифікувала» договори про анексію українських територій (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія «ратифікувала» договори про анексію українських територій (відео)
Рада Федерації РФ остаточно підтримала анексію українських територій
фото з відкритих джерел

Спікерка Ради Федерації заявила, що рішення було прийнято одноголосно

Рада Федерації одноголосо ратифікувала «договори» про анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

«Рішення прийнято одноголосно», – каже спікерка Ради Валентина Матвієнко.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей. Пєсков заявив, що у Кремлі начебто «радитимуться з населенням Херсонської та Запорізької областей щодо того, де проходитимуть кордони цих областей».

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.  

Тим часом вчора, 3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України. 

Президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

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Теги: росія окупанти анексія гібридна війна Україна

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