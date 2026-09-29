Росія заклала гроші на війну на три роки. До чого варто готуватися Україні?

Москва розраховує надовго: на 2028 рік закладено 16,6 трлн, теж значно більше, ніж планували раніше

Свою оборону варто планувати за тим самим календарем, на який Москва вже заклала гроші

24 вересня російський уряд схвалив бюджет на 2027–2029 роки. Силуанов розповів про дефіцит, мінімальну зарплату і 2 трлн рублів «оптимізації». Цифри оборони в публічній версії не було.

Через чотири дні її знайшов Reuters у документах, які йдуть до Держдуми. 17,1 трлн рублів на «національну оборону» у 2027 році. Рік тому на той самий 2027-й планували 13,5 трлн. Плюс 27%, найбільша сума з 2022 року. Це 35% усіх видатків, кожен третій рубль бюджету. Для порівняння, на 2026-й офіційно було 12,9 трлн, а фактичну суму засекретили.

Заяву можна переписати за вечір. Бюджет пишуть місяцями, і в ньому видно, на що держава розраховує насправді. Москва розраховує надовго: на 2028 рік закладено 16,6 трлн, теж значно більше, ніж планували раніше. Жодного «мирного» спаду в документі немає.

Цікавіше, звідки гроші. Нафтогазові доходи на цей рік уже урізали з 8,9 до 7,6 трлн. Відсічку ціни нафти в бюджетному правилі опустили з 59 до 50 доларів. Запозичення у 2027-му зростуть на 43%, держборг перейде межу у 20% ВВП, яку уряд сам собі поставив. Нові податки – на металургів і золотодобувників, на дивіденди й вклади, на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Податок на надприбуток гірників дасть близько 200 млрд на рік. Приріст оборони більший у 18 разів.

Виходить, війну дедалі менше оплачує нафта і дедалі більше борг, податки й урізання всього цивільного. Такий механізм може працювати роками. Але щороку він важчий для самої Росії, і Мінфін це бачить краще за будь-кого.

14 вересня Трамп оголосив енергетичне перемирʼя, якого жодна сторона не підтвердила. 27-го розповів, що попросив Київ «легше з НПЗ». Зеленський ще 22 вересня сформулював точніше за всіх: «Ми готові. Не впевнений, що Росія готова сьогодні». Російський Мінфін, сам того не бажаючи, відповів на це цифрами.

Чого з документа не видно, то це призначення грошей: продовження бойових дій чи переозброєння після можливого перемирʼя. Для нас різниця менша, ніж здається. Армія, під яку пишуть 17 трлн, нікуди не зникне й після підписів.

Свою оборону варто планувати за тим самим календарем, на який Москва вже заклала гроші. 2027 і 2028 роки, а не до наступної заяви про перемирʼя.