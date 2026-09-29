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Ігор Петренко Політолог

Росія заклала гроші на війну на три роки. До чого варто готуватися Україні?

glavcom.ua
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Москва розраховує надовго: на 2028 рік закладено 16,6 трлн, теж значно більше, ніж планували раніше
фото: szru.gov.ua

Свою оборону варто планувати за тим самим календарем, на який Москва вже заклала гроші

24 вересня російський уряд схвалив бюджет на 2027–2029 роки. Силуанов розповів про дефіцит, мінімальну зарплату і 2 трлн рублів «оптимізації». Цифри оборони в публічній версії не було.

Через чотири дні її знайшов Reuters у документах, які йдуть до Держдуми. 17,1 трлн рублів на «національну оборону» у 2027 році. Рік тому на той самий 2027-й планували 13,5 трлн. Плюс 27%, найбільша сума з 2022 року. Це 35% усіх видатків, кожен третій рубль бюджету. Для порівняння, на 2026-й офіційно було 12,9 трлн, а фактичну суму засекретили.

Заяву можна переписати за вечір. Бюджет пишуть місяцями, і в ньому видно, на що держава розраховує насправді. Москва розраховує надовго: на 2028 рік закладено 16,6 трлн, теж значно більше, ніж планували раніше. Жодного «мирного» спаду в документі немає.

Цікавіше, звідки гроші. Нафтогазові доходи на цей рік уже урізали з 8,9 до 7,6 трлн. Відсічку ціни нафти в бюджетному правилі опустили з 59 до 50 доларів. Запозичення у 2027-му зростуть на 43%, держборг перейде межу у 20% ВВП, яку уряд сам собі поставив. Нові податки – на металургів і золотодобувників, на дивіденди й вклади, на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Податок на надприбуток гірників дасть близько 200 млрд на рік. Приріст оборони більший у 18 разів.

Виходить, війну дедалі менше оплачує нафта і дедалі більше борг, податки й урізання всього цивільного. Такий механізм може працювати роками. Але щороку він важчий для самої Росії, і Мінфін це бачить краще за будь-кого.

14 вересня Трамп оголосив енергетичне перемирʼя, якого жодна сторона не підтвердила. 27-го розповів, що попросив Київ «легше з НПЗ». Зеленський ще 22 вересня сформулював точніше за всіх: «Ми готові. Не впевнений, що Росія готова сьогодні». Російський Мінфін, сам того не бажаючи, відповів на це цифрами.

Чого з документа не видно, то це призначення грошей: продовження бойових дій чи переозброєння після можливого перемирʼя. Для нас різниця менша, ніж здається. Армія, під яку пишуть 17 трлн, нікуди не зникне й після підписів.

Свою оборону варто планувати за тим самим календарем, на який Москва вже заклала гроші. 2027 і 2028 роки, а не до наступної заяви про перемирʼя.

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Джерело
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Теги: Україна війна армія бюджет податки росія

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Ігор Петренко

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