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Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним
Під час розмови понтифік нагадав про складну ситуацію в Олешках і згадав своє попереднє звернення до президента Росії
фото: Reuters

Понтифік обговорив із президентом України гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 19 жовтня. Сторони обговорили критичну ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області та можливість доправлення туди гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Vatican News, передає «Главком».

Під час розмови понтифік нагадав про складну ситуацію в Олешках і згадав своє попереднє звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом до гуманітарного перемир’я.

Лев XIV висловив сподівання, що співпраця сторін дозволить доправити цивільному населенню їжу та медикаменти. Також він наголосив на необхідності забезпечити добровільну й безпечну евакуацію людей із міста.

«Святіший Отець висловив сподівання, що співпраця між обома сторонами дозволить доправити їжу та медичну допомогу, а також забезпечити добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення», – йдеться в повідомленні Ватикану.

Наприкінці розмови Папа Римський підтвердив відданість Святого Престолу сприянню діалогу та миру.

Розмова із Зеленським відбулася після контакту понтифіка з російським президентом. Під час попереднього звернення Лев XIV порушив питання гуманітарного перемир’я, яке могло б сприяти допомозі цивільним в Олешках.

Місто на лівобережжі Херсонщини перебуває під російською окупацією. У повідомленні Ватикану наголосили на потребі забезпечити місцевих жителів продовольством і медикаментами та створити умови для їхньої безпечної евакуації. Подробиць про інші теми телефонної розмови Папи Римського із Зеленським пресслужба Святого Престолу не оприлюднила.

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Теги: Володимир Зеленський Папа Римський війна Олешки переговори

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