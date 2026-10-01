Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року
фото: Суспільне

20-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко сідає до в’язниці

Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію.

Згідно з текстом вироку, 20-річний обвинувачений Зінченко отримав довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням суду, обвинувачений повинен відшкодувати їй 5 млн грн.

Суд визнав винним В’ячеслава Зінченка за двома статтями Кримінального кодексу: 

  • ч. 1 статті 263 («Незаконне поводження зі зброєю») призначено чотири роки позбавлення волі;
  • ч. 2 статті 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

У цілому, в суді було доведено, що експертиза запаху крові обвинуваченого Зінченка і зразку запаху на лавці, відібраного слідством у день вбивства мовознавиці, біля її будинку, збігається на 99,999%.

«Суд робить висновок, що саме Зінченко є цією особою, яка сиділа в яскравому одязі (на лавці у день вбивства Ірини Фаріон – «Главком»)», – йдеться у тексті вироку.

Також у вироку наведено висновок експерта, який, оцінюючи світлину від 16 липня 2024 року (за три дні до вбивства Фаріон – «Главком»), на якій зображено хлопця у панамі на чорних окулярах на вулиці Масарика у Львові, підтвердив, що це був В'ячеслав Зінченко. Цей доказ суд узяв до уваги.

Суд наголосив, що зброю, з якої було вбито Ірину Фаріон, так і не вдалося відшукати. При цьому Феміда навела низку фактів того, що обвинувачений за кілька місяців до вбвивства мовознавиці, цікавився інформацією про продаж зброї. Зокрема, через соцмержі він запитував в інших осіб, чи можа переробити пістолет Stalker 2914.

Феміда зробила висновок: протягом 11 липня 2024 року-19 липня 2024 року (дня вбивства Ірини Фаріон) В'ячеслав Зінченко виходив з орендованих квартир у Львові, а в лісопосадках змінював звичний одяг на маскувальний і йшов до будинку потерпілої, де проводив спостереження.

Водночас суд відкинув докази сторони захисту, що до вбивства Фаріон може бути причетний хлопець, який на камерах відеоспостереження схожий на обвинуваченого. Феміда чітко акцентувала: хлопець, одягнений у маскувальному одязі, який 19 липня 2024 року здійснив постріл в Ірину Фаріон, утікав з місця злочину. Проте цей же хлопець, якого суд ідентифікував як В'ячеслав Зінченко, щоденно, не кваплячись проходив цим же маршрутом.

Розгляд резонансної справи тривав з січня 2025 року. Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року.

Оголошення вироку розтягнулося на 4,5 години.

Як повідомляв «Главком», ввечері 19 липня 2024 року, В'ячеслав Зінченко, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон Львів вбивство війна вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу
Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу
Зняття санкцій в обмін на політв’язнів? Банкова оцінила скандальну ідею
Зняття санкцій в обмін на політв’язнів? Банкова оцінила скандальну ідею
Рибам – не ховати важливе, Левам – діяти точніше: найавторитетніший гороскоп на 2 жовтня 2026 року
Рибам – не ховати важливе, Левам – діяти точніше: найавторитетніший гороскоп на 2 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua