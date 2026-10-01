Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне

20-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко сідає до в’язниці

Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію.

Згідно з текстом вироку, 20-річний обвинувачений Зінченко отримав довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням суду, обвинувачений повинен відшкодувати їй 5 млн грн.

Суд визнав винним В’ячеслава Зінченка за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 статті 263 («Незаконне поводження зі зброєю») призначено чотири роки позбавлення волі;

ч. 2 статті 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

У цілому, в суді було доведено, що експертиза запаху крові обвинуваченого Зінченка і зразку запаху на лавці, відібраного слідством у день вбивства мовознавиці, біля її будинку, збігається на 99,999%.

«Суд робить висновок, що саме Зінченко є цією особою, яка сиділа в яскравому одязі (на лавці у день вбивства Ірини Фаріон – «Главком»)», – йдеться у тексті вироку.

Також у вироку наведено висновок експерта, який, оцінюючи світлину від 16 липня 2024 року (за три дні до вбивства Фаріон – «Главком»), на якій зображено хлопця у панамі на чорних окулярах на вулиці Масарика у Львові, підтвердив, що це був В'ячеслав Зінченко. Цей доказ суд узяв до уваги.

Суд наголосив, що зброю, з якої було вбито Ірину Фаріон, так і не вдалося відшукати. При цьому Феміда навела низку фактів того, що обвинувачений за кілька місяців до вбвивства мовознавиці, цікавився інформацією про продаж зброї. Зокрема, через соцмержі він запитував в інших осіб, чи можа переробити пістолет Stalker 2914.

Феміда зробила висновок: протягом 11 липня 2024 року-19 липня 2024 року (дня вбивства Ірини Фаріон) В'ячеслав Зінченко виходив з орендованих квартир у Львові, а в лісопосадках змінював звичний одяг на маскувальний і йшов до будинку потерпілої, де проводив спостереження.

Водночас суд відкинув докази сторони захисту, що до вбивства Фаріон може бути причетний хлопець, який на камерах відеоспостереження схожий на обвинуваченого. Феміда чітко акцентувала: хлопець, одягнений у маскувальному одязі, який 19 липня 2024 року здійснив постріл в Ірину Фаріон, утікав з місця злочину. Проте цей же хлопець, якого суд ідентифікував як В'ячеслав Зінченко, щоденно, не кваплячись проходив цим же маршрутом.

Розгляд резонансної справи тривав з січня 2025 року. Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року.

Оголошення вироку розтягнулося на 4,5 години.

Як повідомляв «Главком», ввечері 19 липня 2024 року, В'ячеслав Зінченко, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.