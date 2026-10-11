Чому Трамп знову тисне на Зеленського

Дюдину, яка «ніколи не укладає угод», Трамп шукає за хибною адресою

«Я пропоную їм знайти нового лідера, який уміє укладати угоди». Це Трамп про Україну. Президента в Києві він змінити не може. Може інше: показати, де саме ми залежимо від Вашингтона, і натиснути там.

Перед цією фразою була півторагодинна розмова з Путіним і дозвіл американського Мінфіну на російський дизель, чинний до квітня 2027-го. Українська делегація тим часом сиділа в Маямі й обговорювала гарантії безпеки. Там же, за даними Axios і Financial Times, Віткофф і Кушнер попередили: триватимуть удари по НПЗ – обмін розвідданими можуть зупинити. Американський посадовець каже, що погрози не було. Чи пролунала вона саме так, ми не знаємо, і від цього залежить майже все подальше.

Мотив у Трампа внутрішній. Дизель у США б'є рекорди через війну з Іраном, попереду вибори до Конгресу, а фермери й далекобійники – його виборець. Сказати їм, що пальне подорожчало через його ж війну, він не може. Українські дрони над російськими заводами пояснюють усе значно зручніше. Тому й вимога до Києва одностороння: зупиніться ви. Про російські ракети по наших електростанціях у ній ані слова.

Зеленський пропонував Трампу і його посланцям взаємну формулу: Україна не б'є по НПЗ, Росія не б'є по енергетиці. Американці самі взялися донести її до Москви. Відповідь прозвучала в тій самій розмові, де домовлялися про дизель: до тристоронніх переговорів Росія поки повертатися не готова, переказав Ушаков. Тож людину, яка «ніколи не укладає угод», Трамп шукає за хибною адресою.

Усе це ми вже проходили.

У лютому 2025-го Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», далі була сварка в Овальному кабінеті, зупинка зброї й розвідданих. Пауза тривала близько тижня. Закінчилась вона в Джидді, коли Київ погодився на повне припинення вогню й умови почала виставляти вже Москва. Довіра до Зеленського в Україні за ті тижні, за даними КМІС, виросла з 57% до 68%. Урок звідти короткий: Трамп тисне на того, хто залежить, і відпускає, коли «ні» каже Путін.

Одна відмінність від 2025-го працює на нас. Тоді республіканці в Конгресі здебільшого мовчали. Тепер Трамп сам щойно підписав закон Грема про санкції проти Росії: 86 голосів у Сенаті, 262 у Палаті представників. Дизельний виняток критикують і демократи, і республіканці – Бейкон, Маккол. Опитувань після угоди ще немає, тож про настрій американського виборця поки говорить лише Капітолій. Але говорить він двома партіями одразу.

Що з цього Україні. Сперечатися про «нового лідера» марно: президента обирають українці, а під час воєнного стану виборів не буває. Відповідати треба там, де тиснуть. Формулу взаємності тримати на столі й повторювати щоразу, хай скільки разів її відкинуть.

Трамп сам сказав: робіть із Росією що завгодно, тільки не чіпайте дизель. У цих словах є коридор – кампанію далеких ударів можна вести по інших цілях і не віддавати її задарма. З розвідданими складніше: для ударів углиб вони потрібні, а швидкої заміни немає.

Про відключення Starlink цього разу ніхто не згадував, але резервний зв'язок будують до погрози. І Конгрес: сенатори від обох партій уже вимагають від адміністрації виконувати щойно підписаний закон, і це єдине місце у Вашингтоні, де наш голос зараз чують.

Гучною відповіддю залежність не лікується. Вона зменшується тільки тоді, коли є чим замінити те, що тобі можуть вимкнути.