Євросоюз погодив виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги

Країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Новий пакет військової допомоги був узгоджений в рамках зустрічі Контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати черговий транш військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України.

Дипломат також підкреслив, що Європейський союз залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом з партнерами у війні проти Росії.

Точної дати, коли Україна отримає допомогу у Євросоюзі поки не називають.

Participated at Ministerial Ukraine Defence Contact Group meeting.



EU Member States agreed to mobilise 5th tranche of military assistance of €500M to further support Ukraine‘s Armed Forces. EU remains focused & steadfast in its support for Ukraine, together w partners. @SecDef