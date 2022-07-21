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    Економіка

    Євросоюз погодив виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги

    ЄС виділить Україні ще&nbsp;500 млн євро допомоги - Євросоюз погодив виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги
    ЄС виділить Україні ще 500 млн євро допомоги
    фото із відкритих джерел

    Новий пакет військової допомоги був узгоджений в рамках зустрічі Контактної групи з оборони України

    Країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

    Новий пакет військової допомоги був узгоджений в рамках зустрічі Контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати черговий транш військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України.

    Дипломат також підкреслив, що Європейський союз залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом з партнерами у війні проти Росії.

    Точної дати, коли Україна отримає допомогу у Євросоюзі поки не називають.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн.

    Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

    Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

    Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.м

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Євросоюз погодив виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги