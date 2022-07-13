Німеччина опублікувала повний список військової допомоги Україні

Частину озброєння Україна отримає від Німеччини найближчим часом

Уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке входить до пакету військової допомоги Україні на 2022 рік. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Частину анонсованого озброєння Україна отримає найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті.

До списку військової допомоги від німецького уряду увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками, протиповітряні ракети «Стріла» та ін.

Повний список озброєння та обладнання для ЗСУ:

900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;

14 900 протитанкових мін;

500 зенітних ракет Stinger;

2700 протиповітряних ракет «Стріла»;

7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включаючи навчання і запчастини до них, в рамках спільного проекту з Нідерландами);

21,8 мільйона патронів до пістолетів;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами і затворами;

100 тис. ручних гранат;

5300 зарядів вибухової речовини;

100 тис. метрів детонуючого шнура і 100 тис. вибухових капсул;

350 тис. детонаторів;

10,5 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

10 знарядь для ураження безпілотників;

14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;

100 автоматичних форсунок;

28 000 бойових касок;

15 піддонів з одягом;

280 одиниць автотранспорту;

100 наметів;

12 електрогенераторів;

6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10 тис. спальних мішків;

600 пар окулярів для стрільби;

1 радіочастотна система;

3 тис. польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;

1 польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);

353 пари окулярів нічного бачення;

4 електронні пристрої захисту від безпілотників;

165 біноклів;

медичне приладдя (включаючи рюкзаки та аптечки);

38 лазерних далекомірів;

паливо дизельне і бензинове;

10 тонн засобів очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;

500 наборів перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;

402 тис. коробок з сухими пайками;

запчастини до винищувачів МіГ-29;

30 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Міністр повідомив, що українцям варто «чекати на гарні новини».

Раніше уряд Німеччини висловили впевненість, що найближчими місяцями країна зможе доставити для Києва велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard. Після кількох тижнів зусиль спільно з міністерством оборони Норвегії вдалося знайти виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи оборони. Постачання боєприпасів раніше вважалося проблемою, оскільки для системи було лише трохи менше 60 тис. 35-мм снарядів.

У квітні стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

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