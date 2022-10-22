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«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні
Амбіції Путіна не закінчуються Україною
фото з відкритих джерел

Україна воює з Росією за всю Європу та НАТО

Президент США Джо Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, то Путін піде далі. Про це повідомляє «Голос Америки». 

Байден зазначив: «Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні».

Нагадаємо, нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

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Теги: Джозеф Байден путін війна росія Україна

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