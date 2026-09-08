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«Ми зробили б це інакше»: посол РФ заперечив причетність Москви до атаки в Лейпцигу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Ми зробили б це інакше»: посол РФ заперечив причетність Москви до атаки в Лейпцигу
Про причетність Москви свідчать результати поліцейського розслідування, характер злочину та розвідувальні дані
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російський дипломат назвав інцидент у Німеччині «навмисною провокацією»

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв відкинув звинувачення Москви у причетності до диверсії в аеропорту Лейпциг/Галле та заявив, що якби РФ справді хотіла здійснити там атаку, вона мала б зовсім інший вигляд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Meduza.

Заяву Нечаєв зробив у подкасті німецького блогера Бена Берндта Ungeskriptet. За словами дипломата, Росія не хоче війни ні з НАТО, ні з Німеччиною та не має наміру провокувати німецьке суспільство чи владу.

«Якби ми справді хотіли щось зробити в Лейпцигу, це могло б виглядати зовсім інакше, як ви добре знаєте. Але ми зовсім не маємо наміру провокувати населення чи уряд», – заявив Нечаєв.

Російський посол назвав диверсію в аеропорту «навмисною провокацією» та заперечив звинувачення у причетності Москви.

Що відомо про атаку

На початку серпня біля українського транспортного літака «Ан-124» в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із вибухівкою. Німецька влада згодом поклала відповідальність за спробу диверсії на Росію.

1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що про причетність Москви свідчать результати поліцейського розслідування, характер злочину та розвідувальні дані. Того ж дня міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль повідомив про дипломатичні заходи у відповідь.

Німеччина вирішила закрити генеральне консульство Росії в Бонні та припинити дію угоди, яка дозволяє роботу «Російського дому» в Берліні. Берлін також заявив про посилення контролю під час в'їзду громадян РФ.

Німецькі слідчі встановили двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці диверсії. Один із них – громадянин Білорусі з російським паспортом. Його ДНК знайшли на безпілотнику, вибухівці та антені неподалік аеропорту. Другий підозрюваний має російське походження та латвійський паспорт. Слідство вважає його можливим координатором логістики й інструктором під час підготовки диверсії. Обох чоловіків наразі не затримали.

За даними німецьких слідчих, під час підготовки атаки могли використовувати більше безпілотників, ніж вважалося спочатку. Правоохоронці знайшли три апарати – цілими або у вигляді окремих частин.

На тлі розслідування диверсії в Лейпцигу в Німеччині також розслідують серію атак на енергетичну інфраструктуру. У Саксонії правоохоронці виявили загалом 21 саморобний вибуховий пристрій біля високовольтних ліній. За даними слідства, їх могли використовувати для спричинення коротких замикань. Дев'ять пристроїв знайшли під час додаткового обстеження території біля підстанції Грауштайн.

Нагадаємо, «Главком» писав, що німецькі слідчі встановили двох підозрюваних у підготовці диверсії проти українського Ан-124. Одного з них вдалося ідентифікувати завдяки ДНК, виявленій на предметах, які могли використовувати під час атаки.

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Теги: росія Берлін розслідування аеропорт посол слідство населення влада безпілотник

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