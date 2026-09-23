Росія в ООН назвала ще одну умову для завершення війни в Україні

Під час виступу в ООН Лавров також говорив про Мінські домовленості

Лавров заявив, що Москва вимагає вільного використання російської мови на всій території України

Росія вважає вільне використання російської мови не лише на територіях, які вона окупувала, а й по всій території України однією з умов врегулювання війни. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров під час засідання Ради Безпеки ООН, пише «Главком».

«Свобода використання російської мови не тільки на звільнених територіях, але й на всій території України є однією з умов врегулювання», – заявив Лавров. Зазначимо, що під «звільненими територіями» представник країни-агресора має на увазі окуповані Росією українські міста та села.

Глава російського МЗС також заявив, що нібито «ніде у світі, крім України, не заборонений цілий мовний простір». Ці твердження Лавров використав, пояснюючи позицію Москви щодо вимог до України.

Водночас окупанти не вперше називає мовне питання серед своїх вимог до України. Напередодні засідання Ради Безпеки ООН у російському МЗС заявляли, що Москва має намір порушити питання «забезпечення прав росіян та російськомовних людей в Україні».

Лавров також заявив, що Росія нібито не має наміру робити паузу у бойових діях на період переговорів. Водночас він стверджував, що Москва готова до переговорів задля досягнення того, що російська сторона називає «стійким і справедливим миром».

Варто нагадати, що Кремль запропонував Володимиру Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки». Проте влада країни-агресора знову виставила президенту України умови стосовно візиту та початку обговорення питання заверешення війни.