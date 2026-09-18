Сили оборони знищили ракетну установку, якою Росія обстрілювала Київ (фото)
Удару по російській пусковій установці С-400 завдали дронами у Брянській області
Сили оборони України 17 вересня знищили російську пускову установку комплексу С-400, яку Росія використовувала для ударів по Києву. Про це повідомила компанія Fire Point, пише «Главком».
За її даними, російську установку уразили дронами FP-1 поблизу селища Порошино у Брянській області. У Fire Point зазначили, що росіяни модернізували цей ракетний комплекс для ударів по наземних цілях. За інформацією компанії, знищена пускова установка раніше вже використовувалася для обстрілів Києва.
«Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву», – йдеться в повідомленні Fire Point. У компанії додали, що ураження цілі відбулося 17 вересня. Інших деталей операції Fire Point не повідомила.
Російські війська використовують комплекси С-400 не лише за їхнім основним призначенням – для протиповітряної оборони. Частину таких систем окупанти застосовують для ударів по наземних цілях, зокрема по території України.
Особливість С-400 полягає у можливості використання різних типів ракет. Росія неодноразово застосовувала ракети цього комплексу для ударів по українських містах. Через це пускові установки та інші елементи російської протиповітряної оборони є важливими цілями для українських військових.
Варто нагадати, що Україна успішно випробувала перехоплювачі, здатні знищувати реактивні шахеди. Розробки одразу двох компаній уже підтвердили свою ефективність у бойових умовах.
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