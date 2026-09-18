Сили оборони знищили ракетну установку, якою Росія обстрілювала Київ (фото)

Знищена пускова установка раніше вже використовувалася для обстрілів Києва

Удару по російській пусковій установці С-400 завдали дронами у Брянській області

Сили оборони України 17 вересня знищили російську пускову установку комплексу С-400, яку Росія використовувала для ударів по Києву. Про це повідомила компанія Fire Point, пише «Главком».

За її даними, російську установку уразили дронами FP-1 поблизу селища Порошино у Брянській області. У Fire Point зазначили, що росіяни модернізували цей ракетний комплекс для ударів по наземних цілях. За інформацією компанії, знищена пускова установка раніше вже використовувалася для обстрілів Києва.

фото: Fire Point

«Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву», – йдеться в повідомленні Fire Point. У компанії додали, що ураження цілі відбулося 17 вересня. Інших деталей операції Fire Point не повідомила.

Російські війська використовують комплекси С-400 не лише за їхнім основним призначенням – для протиповітряної оборони. Частину таких систем окупанти застосовують для ударів по наземних цілях, зокрема по території України.

Особливість С-400 полягає у можливості використання різних типів ракет. Росія неодноразово застосовувала ракети цього комплексу для ударів по українських містах. Через це пускові установки та інші елементи російської протиповітряної оборони є важливими цілями для українських військових.

Варто нагадати, що Україна успішно випробувала перехоплювачі, здатні знищувати реактивні шахеди. Розробки одразу двох компаній уже підтвердили свою ефективність у бойових умовах.