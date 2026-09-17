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Палата представників США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Палата представників США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ
Документ був розроблений для посилення економічного тиску на РФ
фото: AP

Документ передали на підпис президенту США Дональду Трампу

Палата представників США ухвалила із результатом 262 проти 159 законопроєкт «Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Документ, розроблений для посилення економічного тиску на РФ через вторгнення в Україну, був підтриманий більшістю республіканців та десятками демократів. Законодавство спрямоване проти оборонної й енергетичної промисловості Росії, її «тіньового флоту» танкерів, передбачає продовження санкцій проти Ірану, а також уповноважує Трампа запроваджувати жорсткі тарифи на Китай, Індію та інші країни для зменшення їхньої залежності від російських енергоносіїв.

Прихильники документу, зокрема республіканець Майкл Маккол, наголошують, що цей крок надішле важливий сигнал про підтримку України та змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Ухвалення проєкту раніше закликав президент України Володимир Зеленський, який особисто був присутній на процедурному голосуванні в Сенаті минулого місяця.

Водночас ініціатива викликала опір частини демократів на чолі з Хакімом Джеффрісом через побоювання, що розширені тарифні повноваження можуть бути використані проти союзників США та призведуть до зростання споживчих цін у країні.

Раніше «Главком» повідомляв, що оновлена версія санкційної ініціативи отримала підтримку в Сенаті та перейшла до наступного етапу розгляду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії після його остаточного схвалення Конгресом. Про це заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Маккол назвав документ одним із найжорсткіших санкційних законопроєктів проти Росії та Володимира Путіна. За його словами, Трамп погодився підписати його, якщо Палата представників остаточно схвалить документ.

Теги: росія США санкції

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