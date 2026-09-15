Росія націлилася на критичну інфраструктуру НАТО

Москва вивчає важливі об'єкти та логістичні ланцюги, а в промислових системах заздалегідь розміщує шкідливе програмне забезпечення

Росія проводить розвідку критичної інфраструктури та логістичних ланцюгів країн НАТО, а також заздалегідь розміщує шкідливе програмне забезпечення у важливих промислових системах управління. В Альянсі пов'язують таку активність із підготовкою Москви до можливої подальшої ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на dpa.

За словами неназваного представника НАТО у Брюсселі, кількість російських гібридних атак проти держав-членів Альянсу значно зросла. Лише протягом минулого року було зафіксовано понад 200 таких інцидентів.

При цьому до цієї статистики не входять звичайні «повсякденні» кібератаки. За словами представника Альянсу, лише штаб-квартира НАТО щомісяця стикається з тисячами кібератак.

У НАТО вважають, що Росія за допомогою гібридних операцій намагається підірвати політичну та практичну підтримку України, а також готується до можливої подальшої ескалації.

Зокрема, російська сторона проводить розвідку критичної інфраструктури та логістичних ланцюгів. Крім того, йдеться про попереднє розміщення шкідливого програмного забезпечення у важливих промислових системах управління.

Особливе занепокоєння в НАТО викликає зміна характеру таких операцій. «Зростає кількість, зростає серйозність, зростає схильність до ризику», – заявив представник Альянсу.

Окремо посадовець згадав дрон із вибухівкою, виявлений у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле. За його словами, тип вибухового пристрою свідчить про пряму причетність російської розвідки до інциденту. «Семтекс – це не те, що можна просто так дати дитині, яку вербують під час ігор у відеоігри», – сказав він.

НАТО, як і уряд Німеччини, вважає цей інцидент гібридною атакою, хоча вибуховий пристрій не спрацював.

На тлі зростання кількості та серйозності російських операцій Альянс прагне посилити стримування за допомогою військових заходів та кращого захисту критичної інфраструктури.

НАТО також планує створити Мережу критичної енергетичної інфраструктури. Вона має забезпечити обмін інформацією з питань безпеки з операторами та підтримувати спільні навчання з реагування на надзвичайні ситуації, захисту від дронів і кіберзахисту.

В особливо серйозних випадках верховний військовий командувач НАТО може звернутися до держав-членів із проханням застосувати наступальні кіберпотужності, зазначив представник Альянсу.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпциг/Галле на початку серпня та оголосила про заходи у відповідь.