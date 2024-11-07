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США ввели нові санкції проти «групи підтримки» лідера боснійських сербів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США ввели нові санкції проти «групи підтримки» лідера боснійських сербів
США запровадили нові санкції проти осіб, які допомагали президенту Республіки Сербської
фото з відкритих джерел

США 6 листопада ввело додаткові обмеження проти осіб, які, ймовірно, допомагали президенту Республіки Сербської уникнути санкцій

Міністерство фінансів США 6 листопада внесло до санкційного списку одну фізичну особу та одну компанію через їхню ймовірну участь у сприянні президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку та його сину в обхід санкцій США. Речник Держдепартаменту Метью Міллер зазначив, що ця особа та компанія є частиною так званої «мережі підтримки» Додіка.

«Ця корупція підірвала суспільну довіру до державних інститутів Боснії та Герцеговини та принципу верховенства права. Мережа Додіка використовує агресивну стратегію обходу санкцій США, зокрема шляхом реструктуризації та реорганізації корпоративних структур, щоб приховати контроль і перевести активи компаній», – зазначив Міллер.

Це оголошення було зроблено невдовзі після того, як Додік привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США.

Додік уже підпадає під санкції США та Великої Британії за дії, які, за словами західних урядів, спрямовані на відокремлення Республіки Сербської від Боснії та Герцеговини.

У лютому він провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що Республіка Сербська не приєднається до західних санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, декілька тисяч активістів зібралися 5 листопада у сербському місті Новий Сад на акцію протесту у зв’язку з обрушенням на залізничному вокзалі. Також протести проходять і в столиці – Белграді.

До слова, у Сербії в місті Нові Сад стався обвал частини зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Щонайменше вісім людей загинуло, повідомив телеканал Nova у п’ятницю, 1 листопада.

Раніше стало відомо, що Сербія надасть Україні обладнання на суму понад €8 млн, включаючи генератори та трансформатори. 

 

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Теги: санкції Сербія корупція обмеження США

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