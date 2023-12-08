Республіканці будуть домовлятися про допомогу Україні напряму з Байденом – Politico

Білий дім публічно попередив, що до кінця року у нього закінчаться гроші для України

Не всі демократи хочуть, щоб Білий дім уклав угоду з Республіканською партією

Конгрес знаходиться на межі того, щоб піти на канікули, так і не схваливши подальшу допомогу для України. А республіканці в Сенаті вимагають від президента Джо Байдена рішуче втрутитися в переговори, щоб врятувати свій головний зовнішньополітичний пріоритет. Про це пише американська редакція Politico.

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«Це його робота - виправити це», - зазначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який бере участь у переговорах, наголосивши, що весь процес «не має значення, якщо президент не залучений».

Республіканці і кілька демократів кажуть, що копіткі переговори вимагають від Байдена, 36-річного ветерана Сенату, відродити свою давню репутацію укладача угод, щоб досягти домовленостей про майбутнє його запиту в сфері національної безпеки на майже 106 мільярдів доларів. Грем сказав, що він особисто говорив Байдену про це ще восени.

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Не всі демократи хочуть, щоб Білий дім уклав угоду з Республіканською партією. Прогресивні та захисники міграції розчаровані тим, що Білий дім навіть заохочує переговори щодо прикордонної політики, які, на їхню думку, призведуть до фактичної ліквідації американської системи надання притулку.

У своїх інтерв'ю головні переговірники в Сенаті заявили, що до обговорення певною мірою залучені головні помічники Байдена. Ленкфорд сказав, що Білий дім здебільшого надає «технічну допомогу». Мерфі сказав, що сенатори «всім керують, але адміністрація підтримує постійний зв’язок».

Помічники Байдена також чітко усвідомлюють, наскільки гострою проблемою стало питання кордону.

«Фракція прогресивних побоюється, що адміністрація зайде надто далеко, погодившись на те, що буде більше схоже імміграційну політику епохи Трампа, не отримавши натомість жодних перемог демократів в імміграційному питанні. Напередодні виборів багато хто з цих лібералів вже злий на Байдена за його ставлення до війни між Ізраїлем і ХАМАСом і за невиконання інших передвиборчих обіцянок», – йдеться в статті.

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Однак багато хто з найближчого оточення Байдена вважає, що на кордоні потрібно щось робити, щоб не втратити прихильність незалежних виборців і тих, хто не визначився, у містах, які відчули негативні наслідки напливу мігрантів. Білий дім публічно попередив, що до кінця року у нього закінчаться гроші для України. Але деякі чиновники Пентагону сподіваються, що фінансування буде продовжено. Більше того, деякі чиновники адміністрації вважають, що президент може використати деякі свої повноваження, щоб вивільнити додаткові кошти.

Однак, американські чиновники також побоюються, що попри певні більш скромні маневри, ситуація може стати жахливою і вплинути на оборону України.

У Білому домі зростає побоювання, що перерва в американській допомозі створить ефект доміно, і інші країни також почнуть відмовляти Києву в підтримці.

На тлі цих побоювань республіканці наголошують, що Байден повинен робити більше. Сенатор Мітт Ромні, один з головних прихильників допомоги Україні, сказав, що відсутність прогресу «зводить мене з розуму».

«Де, чорт забирай, Білий дім, чи дбають вони про Ізраїль та Україну? Це залежить від Байдена. Чи справді йому не байдуже? Народ очікує, що президент буде лідером», – сказав Ромні.

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Тим не менш, в умовах різко розділеного Конгресу, який ледве виконує необхідний мінімум роботи, Байден тепер має можливість використати свої знання про Сенат, а також зовнішньополітичну проникливість, щоб спробувати здобути ще одну двопартійну перемогу. І від того, як він та його головні помічники проведуть наступні кілька днів, може залежати, чи ухвалить Сенат рішення про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та кордону.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на голосування у Сенаті за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Американський лідер заявив, що провал голосування вказує на «політичний шантаж» з боку республіканців.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.