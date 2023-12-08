Інститут вивчення війни підрахував втрати окупантів

Росія щомісяця мобілізує від 20 до 40 тисяч осіб

Російські загарбники зазнають значних втрат по всій лінії фронту в Україні. Про це йдетьcя у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадують слова речника командування Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо. Він 7 грудня заявив, що у листопаді на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська втратили майже 11 тисяч осіб. Водночас, як наголошують у ISW, на цих напрямках нині оперативні темпи бойових дій нижчі, ніж на Авдіївському. Тому кількість загиблих росіян у районі Авдіївки може бути ще вищою

«Раніше українські офіційні особи повідомляли, що російські сили втратили 5000 військовослужбовців убитими та пораненими поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на захід від Донецька) між 10 і 26 жовтня, коли російські сили розпочали дві хвилі важкомеханізованих штурмів, щоб захопити Авдіївку. Наразі російські війська проводять масовані піхотні штурми з метою захоплення Авдіївки, очевидно, намагаючись зберегти бронетехніку, незважаючи на ризик ще більших втрат живої сили», – підкреслили аналітики.

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За підрахунками експертів, окупанти зазнають значних втрат і при обороні на лівому березі Херсонської області. Там між 17 жовтня та 17 листопада ліквідували понад 1200 і поранили понад 2200 російських військовослужбовців. Також українські війська продовжують контрнаступальні дії на заході Запорізької області, де завдають аналогічних втрат російським військам, що обороняються на цій ділянці фронту.

У ISW припускають, що Росія щомісяця мобілізує від 20 до 40 тисяч осіб. На думку аналітиків, значні втрати на полі бою, ймовірно, перешкодять російським силам повністю поповнити та відновити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви.

«Цей показник може бути нижчим, ніж поточний темп втрат російської армії в Україні. Дані щодо російських втрат уздовж лінії фронту свідчать про те, що місячні втрати росіян можуть перевищувати цифру в 20 000 нових мобілізованих щомісяця. Всі доступні цифри свідчать про те, що російські військові змогли лише підтримувати поточний рівень укомплектованості в Україні, незважаючи на заявлену високу кількість новобранців. Проте Росія, схоже, може продовжувати нести такі втрати та компенсувати їх новими кадрами, доки президент Володимир Путін здатний стримувати негативні внутрішні наслідки», – наголошують в ІSW.

Нагадаємо, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.