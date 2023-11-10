Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ринок праці в Україні оживає: обнадійлива статистика по областях

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ринок праці в Україні оживає: обнадійлива статистика по областях
У жовтні за шукачів також конкурували за допомогою підвищення заробітних плат
фото з відкритих джерел

Найбільша кількість нових вакансій з'явилася на заході України

Три місяці поспіль кількість вакансій в Україні перевищує 100 тис – приріст пропозицій роботи спостерігається як на заході країни, так і у прифронтових регіонах. Про це свідчать результати дослідження сайту Work.ua.

Дві третини (62%) всіх вакансій розміщені у п’яти областях: Київській (34 863), Дніпропетровській (10 070), Львівській (9 766), Одеській (7 054) та Харківській (3 729). Незначне збільшення пропозицій роботи зафіксовано лише на Київщині (+1%). Також незначний приріст вакансій у жовтні відбувся у Сумській (+2,5% або 988 вакансій), Тернопільській (+2% або 2 233 вакансій) та Миколаївській областях (+2% або 1 244 вакансій).

Ринок праці в Україні оживає: обнадійлива статистика по областях фото 1

У порівнянні із довоєнними показниками, найбільший приріст робочих місць спостерігається на заході країни: у Закарпатській (186%), Івано-Франківській (173%), Хмельницькій (158%) та Чернівецькій областях (154%). Зазначається, що така динаміка пов’язана з міграцією бізнесу всередині держави.

У жовтні 2023 року роботодавці опублікували 104 942 вакансій, що відповідає кількості офіційно зареєстрованих безробітних – 108 тис громадян, за інформацією Державного центру зайнятості. Тим не менш, аналітики ринку продовжують спостерігати хронічний брак кваліфікованих кандидатів на вакансії: роботодавцям і далі складно знаходити фахівців.

Ринок праці в Україні оживає: обнадійлива статистика по областях фото 2

Зазначається, що така ситуація стимулює компанії розвивати бренд роботодавця, бути відкритими до кандидатів різного віку, працювати з ветеранами та людьми з інвалідністю. У минулому місяці бізнес також намагався конкурувати за шукачів за допомогою збільшення зарплат – середній показник склав 18 тис грн.

Також «Главком» писав, що повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».

Читайте також: Дефіцит працівників. У яких галузях жінок залучають на «чоловічі» посади
Теги: статистика робота Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті
Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті
Вчора, 23:35
Через протести на кордоні утворилися величезні черги
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
7 листопада, 11:12
Пускова ОТРК «Сапсан» на репетиції параду у 2021 році
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
6 листопада, 12:13
Вважається, що рідкісне явище з'явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина
Україну накрило рідкісне природне явище: магічні фото
5 листопада, 20:20
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий хоче видворити з країни російських «миротворців»
Міністр оборони Молдови: Російським військовим має бути забезпечена евакуація з нашої держави сусіди
4 листопада, 09:00
Через масові заворушення в Дагестані постраждали десятки осіб, в тому числі правоохоронці
Заворушення у Дагестані: Україна відреагувала на звинувачення РФ
30 жовтня, 17:58
Пряма трансляція події розпочнеться 23 жовтня, о 15:00
Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
23 жовтня, 13:06
Україні та Ізраїлю потрібні ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger
New York Times назвав три види зброї, яких однаково потребують Україна та Ізраїль
22 жовтня, 16:30
18 жовтня відзначається Всесвітній день цукерок
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 жовтня, 00:16

Суспільство

Ринок праці в Україні оживає: обнадійлива статистика по областях
Ринок праці в Україні оживає: обнадійлива статистика по областях
Укренерго попередило українців про небезпечну схему шахраїв
Укренерго попередило українців про небезпечну схему шахраїв
РФ пропонує українцям «евакуацію» з Сектора Гази в обмін на інтерв'ю – розвідка
РФ пропонує українцям «евакуацію» з Сектора Гази в обмін на інтерв'ю – розвідка
Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Згадаймо вчителя Сергія Гуссіді
Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Згадаймо вчителя Сергія Гуссіді
Посол України у Польщі закликав не підштовхувати українців повертатися на Батьківщину
Посол України у Польщі закликав не підштовхувати українців повертатися на Батьківщину
Депортований підліток з Маріуполя, якому в РФ вручили повістку, звернувся до Зеленського
Депортований підліток з Маріуполя, якому в РФ вручили повістку, звернувся до Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7071
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6078
Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)
4913
Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви
4380
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
3899
Найкраща вчителька світу отримала $1 млн. Фіналіст з України описав враження від конкурсу
3798
ЗСУ встановили постійний контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині – ISW

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту