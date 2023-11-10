Ринок праці в Україні оживає: обнадійлива статистика по областях

У жовтні за шукачів також конкурували за допомогою підвищення заробітних плат

Найбільша кількість нових вакансій з'явилася на заході України

Три місяці поспіль кількість вакансій в Україні перевищує 100 тис – приріст пропозицій роботи спостерігається як на заході країни, так і у прифронтових регіонах. Про це свідчать результати дослідження сайту Work.ua.

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Дві третини (62%) всіх вакансій розміщені у п’яти областях: Київській (34 863), Дніпропетровській (10 070), Львівській (9 766), Одеській (7 054) та Харківській (3 729). Незначне збільшення пропозицій роботи зафіксовано лише на Київщині (+1%). Також незначний приріст вакансій у жовтні відбувся у Сумській (+2,5% або 988 вакансій), Тернопільській (+2% або 2 233 вакансій) та Миколаївській областях (+2% або 1 244 вакансій).

У порівнянні із довоєнними показниками, найбільший приріст робочих місць спостерігається на заході країни: у Закарпатській (186%), Івано-Франківській (173%), Хмельницькій (158%) та Чернівецькій областях (154%). Зазначається, що така динаміка пов’язана з міграцією бізнесу всередині держави.

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У жовтні 2023 року роботодавці опублікували 104 942 вакансій, що відповідає кількості офіційно зареєстрованих безробітних – 108 тис громадян, за інформацією Державного центру зайнятості. Тим не менш, аналітики ринку продовжують спостерігати хронічний брак кваліфікованих кандидатів на вакансії: роботодавцям і далі складно знаходити фахівців.

Зазначається, що така ситуація стимулює компанії розвивати бренд роботодавця, бути відкритими до кандидатів різного віку, працювати з ветеранами та людьми з інвалідністю. У минулому місяці бізнес також намагався конкурувати за шукачів за допомогою збільшення зарплат – середній показник склав 18 тис грн.

Також «Главком» писав, що повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».