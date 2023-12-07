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Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів 

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. Про це стало відомо з відеотрансляції засідання Сенату США.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

Закон, який би гарантував виділення великого пакету допомоги для України та Ізраїлю, був заблокований у Сенаті, оскільки республіканці наполягали на жорсткіших заходах контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Законопроект отримав 45 голосів «За» та 48 голосів «Проти». Таким чином, законопроект не зміг отримати 60 голосів, необхідних у Сенаті, що складається зі 100 членів, щоб підготувати ґрунт для початку дебатів щодо законопроекту.

Проти законопроекту проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. 

Нагадаємо, на військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд.

До відома, президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії. 

Уночі 6 грудня стало відомо, що демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

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Теги: фінансування Україна президент Сенат США

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