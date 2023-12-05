Зеленський звернеться до сенаторів США на закритому брифінгу – ЗМІ
Зеленський має проінформувати сенаторів про стан війни в Україні та також необхідність додаткової військової допомоги
Президент Володимир Зеленський збирається звернутися до американських сенаторів у вівторок через зашифровану відеоконференцію. Розмова відбудеться на секретному брифінгу. Про це повідомляє The Hill, з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.
За його словами, Зеленський має проінформувати сенаторів про стан війни в Україні та також необхідність додаткової військової допомоги. Розмова Зеленського та сенаторів відбудеться за день до того, як в Сенаті заплановано голосувати за виділення пакета 61 мільярда доларів для України.
«Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в рамках нашого завтрашнього секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні. Я прошу, щоб усі сенатори були присутні на цьому важливому брифінгу», – сказав Шумер.
Як повідомлялося, попри те, що схвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа Збройні сили будуть забезпечені зброєю.
Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.
Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.
До слова, Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань.
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