Виділення допомоги Україні та Ізраїлю є імперативом – Держдеп США

Держдеп США вважає продовження масштабної допомоги Україні та Ізраїлю імперативом

Державний департамент США вважає нагальною необхідністю ухвалення в Конгресі рішення щодо продовження масштабної допомоги Україні та Ізраїлю. Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, передає кореспондент Укрінформу.

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«Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист», – сказав Пател.

Він також позитивно оцінив заяву спікера Палати представників США Майка Джонсона, який висловився на підтримку України.

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Раніше глави Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки закликали Конгрес виділити $11,8 млрд на фінансування допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що США будуть виділяти менші пакети військової допомоги Україні через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.

До слова, потреба підтримки України залишається, і для Сполучених Штатів дуже важливо допомогти українцям захиститися від атак Росії, що тривають. Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер.