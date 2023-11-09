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Виділення допомоги Україні та Ізраїлю є імперативом – Держдеп США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Виділення допомоги Україні та Ізраїлю є імперативом – Держдеп США
Заступник речника Держдепу США Ведант Пател
фото з відкритих джерел

Держдеп США вважає продовження масштабної допомоги Україні та Ізраїлю імперативом

Державний департамент США вважає нагальною необхідністю ухвалення в Конгресі рішення щодо продовження масштабної допомоги Україні та Ізраїлю. Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист», – сказав Пател.

Він також позитивно оцінив заяву спікера Палати представників США Майка Джонсона, який висловився на підтримку України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Раніше глави Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки закликали Конгрес виділити $11,8 млрд на фінансування допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що США будуть виділяти менші пакети військової допомоги Україні через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.

До слова, потреба підтримки України залишається, і для Сполучених Штатів дуже важливо допомогти українцям захиститися від атак Росії, що тривають. Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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Теги: Вашингтон фінансування Україна США

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