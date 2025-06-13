Reuters назвало пріоритетні цілі Ізраїлю в Ірані
Серед пріоритетних цілей Ізраїлю в Ірані – військове командування
Метою ударів Ізраїлю по Ірану передусім є іранські військові командири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.
Раніше армія Ізраїлю повідомила, що завдає в Ірані ударів по десятках цілей, пов'язаних з ядерною програмою та військовими об'єктами.«Ізраїль також націлений на іранських командирів», – пише агентство.
Начальник генштабу ЗС Ірану генерал-лейтенант Мохаммад Багері, ймовірно, загинув унаслідок нічного удару Ізраїлю, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело.
МАГАТЕ: ядерний центр Натанз став метою ізраїльських ударів
Ядерний центр Натанз розташований у провінції Ісфахан у центральній провінції Ірану і вважається одним з основних ядерних об'єктів країни. pic.twitter.com/johNltGe6O
Раніше ЦАХАЛ також назвав мету ударів по Ірану. Військовий кабінет Ізраїлю зібрався в підземному командному центрі. Операція має назву «Ам Калбіа» («Народ як лев»), основна мета – усунення іранської ядерної загрози.
Тим часом в екстреному телезверненні до нації прем'єр-міністр єврейської держави Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль завдав ударів по Ірану з метою ураження критично важливих об'єктів іранської ядерної програми. «Щойно Ізраїль здійснив точкову військову операцію, щоб усунути загрозу, яку Іран несе самому виживанню Ізраїлю», – сказав Нетаньягу.
Внаслідок ізраїльських атак загинув головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Ірану генерал-майор Хоссейн Саламі, інформацію опублікувало агентство Mehr. Також повідомляється, що загинув командувач штабу "Хатам аль-Анбія" генерал-майор Голамалі Рашид.
🇮🇱Ізраїль знищив два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, центр ядерних технологій та лабораторію 🇮🇷Ірану, - іЗМІ pic.twitter.com/kYwDYJTfse— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025
ЗМІ повідомили, що в результаті удару Ізраїлю по ядерному об'єкту в Натанзі загинули троє вчених-ядерників. Повідомляється також що Іран та Ізралїль закрили свій повітряний простір.
Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що його країна завдала «превентивного удару» по Ірану, і попередив мешканців країни про ймовірність швидкої атаки у відповідь іранської сторони. У зв'язку з цим він наказав запровадити в країні режим надзвичайного стану.
Сьогодні вночі 🇮🇱Ізраїлем було атаковано стратегічні об'єкти 🇮🇷Ірану, а також будинки високопоставлених політичних і військових чиновників pic.twitter.com/EBSBO62GHe— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025
«Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується атака з використанням ракет і безпілотників проти Держави Ізраїль та її цивільного населення», – йдеться у заяві міністра, яку наводить портал Ynet.
Жителі Ізраїлю отримали о 03:00 годині екстрене попередження від армії з вимогою неухильно дотримуватися очікуваних надалі вказівок тилового командування. Попередження надійшло на мобільні телефони з особливим сигналом тривоги, оминаючи всі блокування. Водночас у центральних районах країни прозвучали сирени повітряної тривоги.
Нагадаємо Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану. Згодом ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану.
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