Reuters назвало пріоритетні цілі Ізраїлю в Ірані

Серед пріоритетних цілей Ізраїлю в Ірані – військове командування





Метою ударів Ізраїлю по Ірану передусім є іранські військові командири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Раніше армія Ізраїлю повідомила, що завдає в Ірані ударів по десятках цілей, пов'язаних з ядерною програмою та військовими об'єктами.«Ізраїль також націлений на іранських командирів», – пише агентство.

Начальник генштабу ЗС Ірану генерал-лейтенант Мохаммад Багері, ймовірно, загинув унаслідок нічного удару Ізраїлю, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело.

МАГАТЕ: ядерний центр Натанз став метою ізраїльських ударів



Ядерний центр Натанз розташований у провінції Ісфахан у центральній провінції Ірану і вважається одним з основних ядерних об'єктів країни. pic.twitter.com/johNltGe6O — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

Раніше ЦАХАЛ також назвав мету ударів по Ірану. Військовий кабінет Ізраїлю зібрався в підземному командному центрі. Операція має назву «Ам Калбіа» («Народ як лев»), основна мета – усунення іранської ядерної загрози.

Тим часом в екстреному телезверненні до нації прем'єр-міністр єврейської держави Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль завдав ударів по Ірану з метою ураження критично важливих об'єктів іранської ядерної програми. «Щойно Ізраїль здійснив точкову військову операцію, щоб усунути загрозу, яку Іран несе самому виживанню Ізраїлю», – сказав Нетаньягу.

Внаслідок ізраїльських атак загинув головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Ірану генерал-майор Хоссейн Саламі, інформацію опублікувало агентство Mehr. Також повідомляється, що загинув командувач штабу "Хатам аль-Анбія" генерал-майор Голамалі Рашид.

🇮🇱Ізраїль знищив два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, центр ядерних технологій та лабораторію 🇮🇷Ірану, - іЗМІ pic.twitter.com/kYwDYJTfse — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

ЗМІ повідомили, що в результаті удару Ізраїлю по ядерному об'єкту в Натанзі загинули троє вчених-ядерників. Повідомляється також що Іран та Ізралїль закрили свій повітряний простір.

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що його країна завдала «превентивного удару» по Ірану, і попередив мешканців країни про ймовірність швидкої атаки у відповідь іранської сторони. У зв'язку з цим він наказав запровадити в країні режим надзвичайного стану.

Сьогодні вночі 🇮🇱Ізраїлем було атаковано стратегічні об'єкти 🇮🇷Ірану, а також будинки високопоставлених політичних і військових чиновників pic.twitter.com/EBSBO62GHe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

«Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується атака з використанням ракет і безпілотників проти Держави Ізраїль та її цивільного населення», – йдеться у заяві міністра, яку наводить портал Ynet.

Жителі Ізраїлю отримали о 03:00 годині екстрене попередження від армії з вимогою неухильно дотримуватися очікуваних надалі вказівок тилового командування. Попередження надійшло на мобільні телефони з особливим сигналом тривоги, оминаючи всі блокування. Водночас у центральних районах країни прозвучали сирени повітряної тривоги.

Нагадаємо Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану. Згодом ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану.