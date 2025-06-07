Сержант пояснив, кому у війську найбільше шкодять розмови про близький мир

На думку головного сержанта, необхідно казати людям правду, хоч і не всім вона сподобається

Розмови про мир та близьке завершення війни демотивують військових, особливо піхоту. Адже саме піхотинці найбільш змучені та виснажені бойовими діями. Як інформує «Главком», таку думку у інтерв’ю «Армія ТV» висловив головний сержант 54 ОМБр Максим Бутолін.

Так, за словами військового, піхотинці бачать реальний стан на полі бою. Водночас вони чують у новинах про мир, а під час відпусток у рідних містах і селах спостерігають, що у більшості людей у головах війна давно закінчилася.

«У мозку піхотинця виникає дисонанс, він реально демотивується. Потрібні якісь контрпропагандні методи, для того, щоб прибрати цю складову, вона реально заважає», – заявив Максим Бутолін.

На думку головного сержанта, насамперед необхідно казати людям правду, хоч і не всім вона сподобається.

Як знайти мотивацію – Максим Молот Бутолін

«Найбільша частина суспільства один раз болісно зреагує на правду, а потім прийде усвідомлення, тверезість. Тільки так, тільки правдою можна воювати», – переконаний Максим Бутолін.

До слова, Трамп поговорив із Путіним. Останній пообіцяв «відповідь» за атаки на аеродроми. Так, вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах РФ.

Як повідомлялось, диктатор РФ Володимир Путін не підтримав пропозицію про зустріч України та Росії на рівні лідерів.

«Але як же проводити в таких умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з тими, хто робить ставку на терор, із терористами?» – заявив диктатор РФ. Він також прокоментував склад російської делегації на зустрічах у Стамбулі. Як переконаний Путін, Київ не може оцінювати рівень московських перемовників, бо нібито не володіє «безумовним авторитетом і високим рівнем компетенції».