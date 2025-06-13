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ЦАХАЛ назвав мету ударів по Ізраїлю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЦАХАЛ назвав мету ударів по Ізраїлю
фото: Clash Report

Ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану

Військовий кабінет Ізраїлю зібрався в підземному командному центрі. Операція має назву «Ам Калбіа» («Народ як лев»), основна мета – усунення іранської ядерної загрози. Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, інформує «Главком».

«В рамках початкового удару були атаковані десятки військових цілей в різних районах Ірану: об'єкти військового командування, командні центри, військові об'єкти, штаби і ядерні об'єкти. Сирени, що пролунали по всій країні, не пов'язані з ракетними ударами – вони призначалися для приведення населення в готовність до можливого обстрілу найближчим часом. Армія готується до операції, яка може тривати щонайменше кілька днів. Очікуються інтенсивні обстріли з боку Ірану. Після завершення операції ядерної загрози більше не буде», – заява ЦАХАЛ.

Для жителів Ізраїлю скасовано навчання, роботу підприємств і збори. Оголошено надзвичайний стан.

За повідомленнями іранських ЗМІ, Іран також закрив свій повітряний простір, піднявши в повітря винищувачі одразу після запуску ізраїльських ракет.

Ізраїль розпочав війну з Іраном, офіційно заявивши про превентивний удар. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац оголосив надзвичайний стан в тилу по всій країні. У зв'язку з попереджувальним ударом Держави Ізраїль по Ірану очікується ракетна і безпілотна атака на Ізраїль і його цивільне населення найближчим часом.

«Відповідно до повноважень, наданих Законом про цивільну оборону, я щойно підписав спеціальний наказ про введення режиму надзвичайного стану в тилу на всій території Держави Ізраїль. Слід дотримуватися вказівок команди тилу та місцевої влади і залишатися в захищених приміщеннях», – заявив міністр оборони Ісраїль Кац.

Раніше Wall Street Journal повідомила, що Ізраїль готовий завдати військового удару по Ірану вже найближчими днями, якщо Тегеран відхилить пропозицію США щодо обмеження своєї ядерної програми.

Один з високопоставлених ізраїльських чиновників заявив, що удар може бути завдано вже в неділю, 15 червня.

Теги: Ізраїль надзвичайний стан Іран ядерна зброя

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