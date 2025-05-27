На Черкащині поблизу військової частини знайдено тіло військового

Сестра загиблого стверджує, що поліція Черкас повідомила їй про виявлення тіла без ознак життя та документів

На Черкащині поблизу військової частини знайшли тіло військового: родичі вимагають справедливості

На Черкащині, поблизу однієї з військових частин, було виявлено тіло військовослужбовця Євгенія Плітка. Обставини його смерті залишають багато запитань, і родина бійця вимагає ретельного розслідування. Про трагічну подію повідомила сестра загиблого, Тетяна Гречана, у соцмережах, пише «Главком».

Тетяна Гречана зазначила, що її брат, Плітко Євгеній Павлович, був учасником АТО та бойових дій з 2014 року, пережив поранення та контузії. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року був знову мобілізований Кропивницьким ТЦК та відправлений у зону бойових дій.

«Знайдений мертвим поряд з військовою частиною в лісовому масиві біля Черкас 14 травня цього року… Без телефону, паспорта, посвідчення УБД, військового квитка.

17 травня знайомий повідомляє мені дану інформацію. Мовляв, йому зателефонувала співмешканка брата і повідомила, що з нею звʼязалися працівники Черкаської поліції і повідомили, що знайшли тіло без ознак життя та документів, надіслали світлини з місця події на впізнання», – зазначила Тетяна Гречана.

Тетяна Гречана стверджує, що поліція Черкас повідомила їй про виявлення тіла без ознак життя та документів. Спочатку їй сказали, що смерть настала від переохолодження, але потім, за її словами, патологоанатом не уточнив причину та дату смерті, вказавши лише, що «ознак насильницької смерті немає». Одяг загиблого, за її інформацією, був спалений, а ключі від іномарки, якої у брата не було, нібито знайшли затиснутими у його руці.

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фото:Тетяна Гречана/facebook

Речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області у коментарі місцевому виданню «18000» підтвердила факт виявлення тіла.

«Ознак насильницької смерті немає, призначені необхідні експертизи для встановлення точної причини смерті. Чекаємо на висновки», – зазначила вона.

Нагадаємо, на Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження.