Reuters: Посли ЄС планують схвалити нові серйозні санкції проти Росії

Посли ЄС 7 жовтня можуть схвалити близько ​1650 нових санкційних заяв проти Росії

Представники країн Європейського Союзу 7 жовтня планують погодити новий масштабний санкційний пакет проти РФ, який може стати найбільшим від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Reuters.

Ініціатива, підготовлена Європейською службою зовнішньої політики, передбачає запровадження близько 1650 нових обмежень. Переважна більшість із них – приблизно 1570 фізичних та юридичних осіб – стосується російського військово-промислового комплексу, причому понад 50% підсанкційних об'єктів пов'язані з виготовленням ракет.

У разі схвалення дипломатами, документ передадуть на остаточне затвердження очільникам МЗС країн ЄС під час засідання 12 жовтня. Персональні та корпоративні обмеження традиційно включають заморожування активів, заборону на транзакції з європейськими контрагентами та обмеження на в'їзд.

Наразі санкційний список Євросоюзу щодо Росії налічує трохи більше ніж 3 тис. позицій, а попередній, 21-й об'єднаний пакет, затвердили у липні.

Як відомо, Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру переглядати цей курс навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін. Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі.

«Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року», – сказала президентка Єврокомісії.

Варто нагадати, що Україна очікує від 22-го пакета санкцій ЄС посилення обмежень для російського фінансового сектору, заборони на постачання до РФ додаткових технологій, зокрема обладнання для нафтопереробних заводів, а також нових заходів проти тіньового флоту.