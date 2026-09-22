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Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу
Людей закликали стежити за подальшими повідомленнями
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ідеться про два окремі епізоди, не пов'язані між собою

Польща та Латвія 21 вересня привели в дію військову авіацію на тлі повідомлень про загрозу в повітряному просторі. У Польщі це відбулося під час російської повітряної атаки по Україні, а в Латвії попередження стосувалося Краславського краю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rządowe Centrum Bezpieczeństwa та Національні збройні сили Латвії.

Польща задіяла військову авіацію

Польські військові розпочали операції військової авіації у своєму повітряному просторі через російські удари по Україні. За даними польського командування, такі заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору країни. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у стан готовності.

Жителям Люблінського воєводства надійшло екстрене попередження від урядового Центру безпеки. У повідомленні зазначено, що на території України триває російська повітряна атака, а в повітряному просторі Польщі працює польська авіація.

Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу фото 1

Людей закликали стежити за подальшими повідомленнями. Додаткових дій на момент розсилки не вимагали.

Подібні заходи Польща вже застосовувала під час попередніх російських атак по Україні. Зокрема, 16 вересня польські військові піднімали авіацію, а роботу аеропортів у Любліні та Жешуві тимчасово обмежували.

У Латвії повідомили про можливу загрозу

Своєю чергою Національні збройні сили Латвії повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі Краславського краю. Жителів закликали бути готовими до розвитку ситуації та стежити за офіційними повідомленнями.

Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу фото 2

У повідомленні латвійських військових зазначено, що наразі додаткових дій від населення не потрібно. У разі зміни ситуації люди отримають окреме сповіщення на мобільні телефони.

Національні збройні сили Латвії регулярно залучають винищувачі НАТО до реагування на потенційні загрози в повітряному просторі. У травні, зокрема, винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії активували після виявлення безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни.

У середині вересня латвійське Міністерство оборони також повідомляло про додаткові заходи для захисту повітряного простору. Зокрема, наприкінці місяця до Латвії мали прибути чотири німецькі винищувачі Eurofighter для тимчасового посилення повітряного патрулювання.

Важливо, що повідомлення Польщі та Латвії стосуються різних епізодів. Польська влада прямо пов'язала роботу військової авіації з російською атакою по Україні. У латвійському повідомленні йдеться про можливу загрозу в повітряному просторі Краславського краю, без твердження про те, що її причиною була саме російська атака.

Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу фото 3

Нагадаємо, 16 вересня Польща вже піднімала військову авіацію на тлі російського удару по Україні. Тоді в Любліні та Жешуві тимчасово обмежували роботу цивільних аеропортів. Детальніше про ситуацію – у матеріалі «Главкома».

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Теги: росія населення влада військові літак Балтія Латвія авіація Польща дрон

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