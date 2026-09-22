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«Маю запаси рису, ручну помпу та варення»: Сікорський розповів, як готується до війни з РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Маю запаси рису, ручну помпу та варення»: Сікорський розповів, як готується до війни з РФ
Водночас Сікорський закликав поляків дослухатися до рекомендацій влади щодо підготовки до надзвичайних ситуацій
фото: PAP/Wojtek Jargiło

Глава МЗС Польщі також знає, де розташоване найближче укриття, та має інструкцію з безпеки

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, як особисто готується до можливої кризової ситуації на тлі загроз із боку Росії. Серед його запасів – рис, домашнє варення та ручна помпа. Про це Сікорський розповів в інтерв’ю польському виданню Fakt, пише «Главком».

«У мене є запаси рису, вдома є ручна помпа, а ще я заготовив варення з фруктів із власного саду», – сказав польський міністр.

Сікорський додав, що його підготовка не обмежується запасами продуктів. За його словами, він має інструкцію з безпеки та заздалегідь продумав, де розташоване місце укриття. Також міністр вважає, що кожна людина має вміти накласти пов’язку, адже така навичка може знадобитися навіть у мирний час.

Водночас Сікорський закликав поляків дослухатися до рекомендацій влади щодо підготовки до надзвичайних ситуацій. За його словами, якщо держава попереджає громадян про неспокійні часи та радить бути готовими, до таких рекомендацій варто прислухатися.

В інтерв’ю Сікорський також говорив про можливість прямого конфлікту Росії з країнами НАТО. Він заявив, що Варшава не бажає такого сценарію, однак має бути готовою до стримування, якщо Москва спробує повторити дії, які раніше здійснила проти Грузії та України.

Окремо міністр виступив за збільшення активності сил НАТО та проведення навчань по всьому периметру Росії. За його словами, це має створювати для Володимира Путіна невизначеність щодо можливих дій Альянсу.

Варто нагадати, що Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що особисто застерігав російську сторону від можливої агресії проти НАТО. Він наголосив, що Альянс має більше бойових літаків, ніж Росія, та в разі нападу не обмежиться лише захистом.

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Теги: Польща війна росія

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