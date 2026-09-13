Bild: Путін переконаний, що цієї зими змусить Україну капітулювати

Росія планує використати зиму для виснаження України та її населення

Російське керівництво розраховує використати майбутній зимовий сезон як додатковий інструмент тиску на Україну, завдаючи ударів по енергосистемі та критичній інфраструктурі. Про це пише Bild із посиланням на австрійського військового експерта Маркуса Райснера, передає «Главком».

За його оцінкою, за умов відносно стабільної лінії фронту Кремль робить ставку на виснаження цивільного населення, вважаючи, що холод та руйнування змусять Україну капітулювати. Експерт наголошує, що близько 80% критичної інфраструктури країни вже пошкоджено або знищено, а Москва не демонструє жодних намірів іти на поступки, попри міжнародні спроби посередництва.

Головним ризиком для України Райснер називає дефіцит засобів протиповітряної оборони, зокрема брак ракет для систем Patriot, що відкриває вразливості для нових повітряних атак. Тим часом РФ розширює мережу майданчиків для запуску БпЛА та задіює нові дрони зі швидкістю до 600 км/год, одночасно посилюючи економічний тиск ударами по складах і логістичних центрах українських торговельних мереж.

Аналітик також попереджає європейські країни про загрозу зростання кількості російських диверсій, гібридних дій та можливих обмежених ударів по східному флангу Євросоюзу.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Кремль вважає, що США мають припинити будь-яку пряму допомогу Україні для якнайшвидшого завершення війни.

За словами Ушакова, під час розмови російська сторона говорила про те, які кроки могли б зробити США для якнайшвидшого припинення бойових дій. Серед умов він назвав припинення прямої допомоги Україні.

Як відомо, Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.