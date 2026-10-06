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ЄС зробив заяву стосовно імпорту російського газу на тлі енергетичної кризи

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЄС зробив заяву стосовно імпорту російського газу на тлі енергетичної кризи
До повномасштабного вторгнення Росія країна-агресор забезпечувала 45% газового імпорту ЄС
фото: bulgartransgaz.bg

Брюссель заявив, що попри енергетичну кризу курс на відмову від російських енергоносіїв переглядати не будуть

Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру переглядати цей курс навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін. Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі, повідомляє «Главком».

«Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року», – сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, чотири роки тому Росія забезпечувала 45% газового імпорту ЄС. Після початку повномасштабної війни проти України європейські країни почали швидко скорочувати залежність від російських енергоносіїв та шукати альтернативних постачальників.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа змогла диверсифікувати постачання газу та збільшити інвестиції у власну енергетику. Водночас ЄС продовжує рухатися до повної відмови від російського газу.

Рішення про поетапне припинення імпорту вже закріплене на рівні законодавства Євросоюзу. Зокрема, поставки російського скрапленого природного газу мають бути повністю припинені до кінця 2026 року, а імпорт трубопровідного газу – до кінця 2027-го.

Водночас нинішня ситуація на європейському енергетичному ринку залишається складною. За словами фон дер Ляєн, від кінця лютого ціни на газ зросли на 140%, а вартість дизельного пального за цей період подвоїлася.

Президентка Єврокомісії також заявила, що європейські споживачі та промисловість стикаються зі значним зростанням витрат на енергоносії. За її словами, від початку війни в Ірані імпортоване викопне паливо коштував Європі додаткових €100 млрд.

Попри складну ситуацію, фон дер Ляєн висловила впевненість, що Європа зможе подолати енергетичну кризу та продовжити курс на енергетичну незалежність від Росії.

Варто нагадати, що Україна очікує від 22-го пакета санкцій ЄС посилення обмежень для російського фінансового сектору, заборони на постачання до РФ додаткових технологій, зокрема обладнання для нафтопереробних заводів, а також нових заходів проти тіньового флоту.

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Теги: Європа газ санкції війна Урсула фон дер Ляєн

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