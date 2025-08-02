Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні

Координацію процесу щодо постачання зброї візьме на себе новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, йдеться про продаж американської зброї Києву за кошти НАТО.

Reuters нагадує, що у липні президент США Дональд Трамп заявив про намір надавати Україні озброєння за рахунок союзників по НАТО, однак деталей тоді не навів. Наразі ж розробляється нова схема, в межах якої США, НАТО та Україна зосереджуються на забезпеченні найбільш необхідним озброєнням. Саме українська сторона визначатиме, які види зброї мають пріоритетне значення.

Згідно з інформацією агентства, координацію процесу візьме на себе новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Союзники будуть узгоджувати між собою фінансування або безпосередню передачу озброєння зі сформованого переліку. Поставки розподілятимуться на транші обсягом приблизно $500 млн кожен. Передача відбуватиметься відповідно до так званого Списку пріоритетних вимог України (PURL).

Очікується, що загалом союзники мають намір надати Україні зброї на суму до $10 млрд. Водночас точні терміни постачання наразі залишаються відкритими. Як зазначив один із європейських чиновників, це лише старт нового етапу, але мета є амбітною, і нині всі сторони рухаються в цьому напрямку.

Суть нового механізму полягає у тому, що пожертвування озброєння Україні дозволить значно скоротити час на передачу завдяки уникненню складних бюрократичних процедур у США. Водночас передача зброї передбачає авансову оплату з боку НАТО для оперативного поповнення американських арсеналів.

Фінансування може здійснюватися через рахунки уряду США – наприклад, через спеціальний фонд у Міністерстві фінансів або окрему структуру, створену для цього механізму. Альтернативно, країни НАТО можуть здійснювати перекази безпосередньо через механізми Альянсу або ж напряму до Пентагону в обмін на необхідну Україні зброю. У Вашингтоні вважають, що це підсилить і доповнить зусилля США з підтримки української армії.

Як повідомили два джерела Reuters, нині вже тривають переговори щодо щонайменше одного траншу озброєння для України. Утім, наразі невідомо, чи були вже здійснені перші фінансові перекази.

Раніше ми писали, що міністерство оборони США уклало з оборонною компанією Raytheon Technologies контракт на суму $3,5 млрд на виробництва ракет Amraam та супутнього обладнання. Озброєння буде передано Україні та країнам-союзникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, угода включає поставки для України, а також для Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великобританії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувейту. Контракт передбачає випуск ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку. Роботи будуть вестись у Таксоні, штат Аризона, до третього кварталу 2031 фінансового року.