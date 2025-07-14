У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів

Створення Defence City як спеціального режиму для підтримки та розвитку українського ОПК передбачається пакетом законопроєктів

14 липня на базі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики пройшла зустріч ініціаторів створення спецрежиму Defence City та представників країн-партнерів G7 та NATO.

Перед презентацією ініціативи голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія зауважив, що повномасштабна війна змусила Україну значно збільшити обсяги виробництва військової техніки та озброєння.

«Наразі всі державні структури спрямовують зусилля на те, щоб забезпечити необхідні передумови для подальшого стрімкого зростання індустрії. Проте ми розуміємо, що є певні проблеми, які перешкоджають вітчизняним та іноземним виробникам. Тому разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та головою фінансового комітету Данилом Гетманцевим ми розробили пакет законопроєктів про Defence City», – заявив Давид Арахамія.

Він наголосив, що дуже важливим є розуміння партнерами мети створення спецрежиму Defence City та їхнього місця у цьому процесі, зокрема з метою посилення співпраці між закордонними та українськими оборонними компаніями. Насамперед – щоб вони створювали спільні підприємства, створювали більше робочих місць в Україні, і виробляли більше зброї для української армії.

На важливості міжнародної співпраці для розвитку українського ОПК акцентують і в Міністерстві оборони України.

«Мета концепції Defence City – забезпечити розвиток виробництва української військової промисловості на території України. Забезпечити співпрацю з ключовими гравцями на міжнародному ринку озброєння у напрямку створення ППО, ракет до ППО, боєприпасів та іншої номенклатури. Також Defence City передбачає напрямок створення резервних виробничих майданчиків на територіях тих країн-партнерів платформи «Рамштайн», які з 2022 року надають Україні фінансову та військову допомогу»,– наголошує директор департаменту закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Одним із ключових питань в ході обговорення були часові рамки розгляду пакета законопроєктів.

«Ми орієнтуємось на те, що перші два законопроєкти з пакета Defence City будуть розглянуті парламентом в першому читанні уже цього тижня. Що стосується часових рамок для всього пакету законопроєктів, сподіваємося, що він буде проголосований і підписаний до Дня Незалежності – тобто уже до 24 серпня. Потім буде певний час, поки все це запрацює на рівні підзаконних актів»,– заявив Давид Арахамія.

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що відповідний спецрежим створить необхідні умови для розвитку української оборонної промисловості.

«Пакет законопроєктів про Defence City покликаний надати потужний поштовх для розвитку нашої оборонної промисловості. Щоб ми значно розширили наш експортний потенціал, увійшовши до ТОП-5 експортерів зброї у світі. Тому разом з представниками країн-партнерів обговорили ключові пункти й домовились продовжувати роботу над законопроєктами до другого читання. Щоб українська оборонна промисловість розвивалася у співдружності, в колаборації з промисловістю країн-партнерів», – підсумував Данило Гетманцев.