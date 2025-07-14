Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів
Мета концепції Defence City – забезпечити розвиток виробництва української військової промисловості на території України
фото: getmantsevdanil/Telegram

Створення Defence City як спеціального режиму для підтримки та розвитку українського ОПК передбачається пакетом законопроєктів

14 липня на базі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики пройшла зустріч ініціаторів створення спецрежиму Defence City та представників країн-партнерів G7 та NATO. 

Перед презентацією ініціативи голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія зауважив, що повномасштабна війна змусила Україну значно збільшити обсяги виробництва військової техніки та озброєння.

«Наразі всі державні структури спрямовують зусилля на те, щоб забезпечити необхідні передумови для подальшого стрімкого зростання індустрії. Проте ми розуміємо, що є певні проблеми, які перешкоджають вітчизняним та іноземним виробникам. Тому разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та головою фінансового комітету Данилом Гетманцевим ми розробили пакет законопроєктів про Defence City», – заявив Давид Арахамія.

Він наголосив, що дуже важливим є розуміння партнерами мети створення спецрежиму Defence City та їхнього місця у цьому процесі, зокрема з метою посилення співпраці між закордонними та українськими оборонними компаніями. Насамперед – щоб вони створювали спільні підприємства, створювали більше робочих місць в Україні, і виробляли більше зброї для української армії.

На важливості міжнародної співпраці для розвитку українського ОПК акцентують і в Міністерстві оборони України. 

«Мета концепції Defence City – забезпечити розвиток виробництва української військової промисловості на території України. Забезпечити співпрацю з ключовими гравцями на міжнародному ринку озброєння у напрямку створення ППО, ракет до ППО, боєприпасів та іншої номенклатури. Також Defence City передбачає напрямок створення резервних виробничих майданчиків на територіях тих країн-партнерів платформи «Рамштайн», які з 2022 року надають Україні фінансову та військову допомогу»,– наголошує директор департаменту закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Одним із ключових питань в ході обговорення були часові рамки розгляду пакета законопроєктів.

«Ми орієнтуємось на те, що перші два законопроєкти з пакета Defence City будуть розглянуті парламентом в першому читанні уже цього тижня. Що стосується часових рамок для всього пакету законопроєктів, сподіваємося, що він буде проголосований і підписаний до Дня Незалежності – тобто уже до 24 серпня. Потім буде певний час, поки все це запрацює на рівні підзаконних актів»,– заявив Давид Арахамія.

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що відповідний спецрежим створить необхідні умови для розвитку української оборонної промисловості.

«Пакет законопроєктів про Defence City покликаний надати потужний поштовх для розвитку нашої оборонної промисловості. Щоб ми значно розширили наш експортний потенціал, увійшовши до ТОП-5 експортерів зброї у світі. Тому разом з представниками країн-партнерів обговорили ключові пункти й домовились продовжувати роботу над законопроєктами до другого читання. Щоб українська оборонна промисловість розвивалася у співдружності, в колаборації з промисловістю країн-партнерів», – підсумував Данило Гетманцев. 

Створення Defence City як спеціального режиму для підтримки та розвитку українського ОПК передбачається пакетом законопроєктів, зареєстрованим 25 червня народними депутатами Давидом Арахамією та Данилом Гетманцевим, за підписами 130 народних депутатів, що підтримали проєкти законів. Наразі триває обговорення ініціативи перед розглядом законопроєктів у першому читанні.

Читайте також:

Теги: Міноборони війна промисловість озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував усім союзникам України, які допомагають розвивати український оборонно-промисловий комплекс
Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю
5 липня, 18:58
Наслідки нічної атаки на столицю
РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ
4 липня, 08:13
Сили ППО знешкодили 40 ворожих БпЛА
Нічна атака на Україну: щонайменше сім дронів влучили в ціль
3 липня, 08:23
Кремль має намір знищити українську державу та поневолити український народ
Аналітики ISW назвали області України, які має намір окупувати РФ
1 липня, 10:49
Навіщо Путін грає миротворця для Трампа?
Мирна риторика Путіна розрахована на одну єдину людину
29 червня, 18:02
У Києві частково змінений рух громадського транспорту
У Києві частково змінений рух громадського транспорту
23 червня, 07:22
Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля
Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля
19 червня, 18:09
Рада голосуватиме за визнання КНДР державою-агресором
Комітет Ради підтримав законопроєкт про визнання КНДР державою-агресором
18 червня, 16:08
Кіпр готує інфаструктуру на випадок атаки Ірану
Іран може атакувати одну з країн ЄС: уряд готує бомбосховища для населення
15 червня, 16:18

Суспільство

У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів
У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
Центр протидії дезінормації прогнозує посилення інформаційного нагнітання росіян
Центр протидії дезінормації прогнозує посилення інформаційного нагнітання росіян
На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)
На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)
Скандал із могилою Драгоманова у Софії: діаспора подає до суду на українського коміка
Скандал із могилою Драгоманова у Софії: діаспора подає до суду на українського коміка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5811
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
5298
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
3318
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua