У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото)

Фінансування будівництва буде здійснюватися Трампом, а також іншими «патріотичними донорами», що спонукало президента назвати цей проєкт «своїм подарунком країні»

Білий дім незабаром розпочне будівництво нового бального залу вартістю $200 млн, який має бути готовий до закінчення терміну повноважень президента Дональда Трампа на початку 2029 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Прессекретарка Кароліна Левітт заявила, що будівля матиме площу 90 тис. квадратних футів (8300 кв. м) і вміщатиме до 650 місць. Це буде остання зміна, внесене в так званий «Народний дім» з моменту повернення республіканського президента на посаду в січні. Це також буде перша структурна зміна в самій резиденції президента з моменту додавання балкона Трумена в 1948 році.

Нині Білий дім не може проводити масштабні заходи, враховуючи, що місткість Східної зали Білого дому становить 200 осіб. У телефонному інтерв'ю NBC News Трамп вказав на організацію Білого дому для проведення масштабних заходів, яка вимагає перевезення гостей до наметів, встановлених на Південній галявині.

«Коли йде дощ або сніг, це катастрофа», – сказав Трамп, зазначивши, що намети зараз встановлені «на відстані футбольного поля від Білого дому». На думку Трампа, новий бальний зал давно був необхідний.

«Я роблю багато поліпшень», – сказав Трамп. «Я будую прекрасний бальний зал. Вони хотіли його вже багато-багато років».

За інформацією Білого дому, Левітт заявила, що фінансування будівництва буде здійснюватися Трампом, а також іншими «патріотичними донорами», що спонукало президента назвати цей проєкт «своїм подарунком країні».

Для виконання проєкту було обрано архітектурне бюро McCrery Architects, а будівництвом керуватиме компанія Clark Construction, а інженерними роботами – AECOM. Бальний зал буде відокремлений від головної будівлі Білого дому і замінить нинішнє Східне крило.

Як повідомлялося, бізнес-еліта готова витрачати мільйони доларів, аби зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на спеціальних заходах у його маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида. За інформацією джерел, зустріч віч-на-віч з Трампом коштує $5 млн, тоді як за групові вечері учасники платять $1 млн за місце.