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У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото)
Бальний зал площею 90 тис. квадратних футів вмістить до 650 місць
фото: whitehouse.gov

Фінансування будівництва буде здійснюватися Трампом, а також іншими «патріотичними донорами», що спонукало президента назвати цей проєкт «своїм подарунком країні»

Білий дім незабаром розпочне будівництво нового бального залу вартістю $200 млн, який має бути готовий до закінчення терміну повноважень президента Дональда Трампа на початку 2029 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Прессекретарка Кароліна Левітт заявила, що будівля матиме площу 90 тис. квадратних футів (8300 кв. м) і вміщатиме до 650 місць. Це буде остання зміна, внесене в так званий «Народний дім» з моменту повернення республіканського президента на посаду в січні. Це також буде перша структурна зміна в самій резиденції президента з моменту додавання балкона Трумена в 1948 році.

У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото) фото 1
фото: whitehouse.gov

Нині Білий дім не може проводити масштабні заходи, враховуючи, що місткість Східної зали Білого дому становить 200 осіб. У телефонному інтерв'ю NBC News Трамп вказав на організацію Білого дому для проведення масштабних заходів, яка вимагає перевезення гостей до наметів, встановлених на Південній галявині.

У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото) фото 2
фото: whitehouse.gov

«Коли йде дощ або сніг, це катастрофа», – сказав Трамп, зазначивши, що намети зараз встановлені «на відстані футбольного поля від Білого дому». На думку Трампа, новий бальний зал давно був необхідний.

У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото) фото 3
фото: whitehouse.gov

«Я роблю багато поліпшень», – сказав Трамп. «Я будую прекрасний бальний зал. Вони хотіли його вже багато-багато років».

У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото) фото 4
фото: whitehouse.gov

За інформацією Білого дому, Левітт заявила, що фінансування будівництва буде здійснюватися Трампом, а також іншими «патріотичними донорами», що спонукало президента назвати цей проєкт «своїм подарунком країні».

У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото) фото 5
фото: whitehouse.gov

Для виконання проєкту було обрано архітектурне бюро McCrery Architects, а будівництвом керуватиме компанія Clark Construction, а інженерними роботами – AECOM. Бальний зал буде відокремлений від головної будівлі Білого дому і замінить нинішнє Східне крило.

Як повідомлялося, бізнес-еліта готова витрачати мільйони доларів, аби зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на спеціальних заходах у його маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида. За інформацією джерел, зустріч віч-на-віч з Трампом коштує $5 млн, тоді як за групові вечері учасники платять $1 млн за місце.

Теги: Дональд Трамп США

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