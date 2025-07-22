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У McDonald's новий конкурент? Маск відкрив кафе Tesla

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У McDonald's новий конкурент? Маск відкрив кафе Tesla
Новий заклад Маска викликав хвилю інтересу сереед американців
фото: abc7.com

Відвідувачам доводилось годинами чекати на вулиці, щоб відвідати нове кафе Tesla

Tesla відкрила свій перший ресторан Diner & Drive-In у Голлівуді. Цей сучасний заклад пропонує не лише їжу, а й зарядку для електромобілів Tesla. Про це пише «Главком» із посиланням на ABC7 Los Angeles.

«Новий заклад від Ілона Маска поєднує в собі ретро та футуристичний стиль. На першому поверсі є численні зарядні станції Tesla Supercharger та два величезні кіноекрани. На даху гості можуть перекусити в кафе із закусками» – зазначає видання.

На території ресторану передбачено 80 зарядних станцій Tesla Supercharger четвертого покоління. Відвідувачі можуть замовити класичні бургери та хот-доги, а також дивитися фільми на 540-дюймових екранах. Крім того, у ресторані представлені фірмові товари та робот Tesla Optimus.

Заплановано, що заклад працюватиме цілодобово
Заплановано, що заклад працюватиме цілодобово

Ресторани відкриті не лише для власників Tesla, а й для пішоходів. Зазначається, що в день відкриття біля входу були черги, що говорить про високий інтерес і можливий туристичний потенціал.

Водії, які під'їжджали на автівках Cybertrucks та Model Y, навіть не знали, о котрій годині заклад відкриється. Вони просто не могли дочекатися, щоб  подивитись який він зсередини.

Для гостей передбачено 250 місць на першому поверсі й на відкритій терасі Skypad на даху будівлі. Також можна перекусити просто в автомобілі з доставкою їжі співробітниками. Щоб зробити замовлення в автомобілі, потрібно використовувати програму Tesla Diner, яка доступна на екрані електромобіля.

Щоб відвідати заклад Маска, утворились черги
Щоб відвідати заклад Маска, утворились черги

Ілон Маск заявив, якщо ресторан буде успішним, Tesla відкриє подібні заклади у великих містах по всьому світу та на трасах біля станцій Supercharger.

Нагадаємо, Маск втрапив у скандал через висловлювання свого чат-бота. Компанія мільярдера Ілона Маска xAI повідомила, що працює над видаленням неприйнятних дописів у соцмережі X. Це сталося після того, як її чат-бот зі штучним інтелектом Grok поширив низку антисемітських коментарів, що викликали широкий резонанс і засудження. 

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Теги: США Tesla Ілон Маск

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