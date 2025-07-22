У McDonald's новий конкурент? Маск відкрив кафе Tesla

Відвідувачам доводилось годинами чекати на вулиці, щоб відвідати нове кафе Tesla

Tesla відкрила свій перший ресторан Diner & Drive-In у Голлівуді. Цей сучасний заклад пропонує не лише їжу, а й зарядку для електромобілів Tesla. Про це пише «Главком» із посиланням на ABC7 Los Angeles.

«Новий заклад від Ілона Маска поєднує в собі ретро та футуристичний стиль. На першому поверсі є численні зарядні станції Tesla Supercharger та два величезні кіноекрани. На даху гості можуть перекусити в кафе із закусками» – зазначає видання.

На території ресторану передбачено 80 зарядних станцій Tesla Supercharger четвертого покоління. Відвідувачі можуть замовити класичні бургери та хот-доги, а також дивитися фільми на 540-дюймових екранах. Крім того, у ресторані представлені фірмові товари та робот Tesla Optimus.

Заплановано, що заклад працюватиме цілодобово

Ресторани відкриті не лише для власників Tesla, а й для пішоходів. Зазначається, що в день відкриття біля входу були черги, що говорить про високий інтерес і можливий туристичний потенціал.

Водії, які під'їжджали на автівках Cybertrucks та Model Y, навіть не знали, о котрій годині заклад відкриється. Вони просто не могли дочекатися, щоб подивитись який він зсередини.

Для гостей передбачено 250 місць на першому поверсі й на відкритій терасі Skypad на даху будівлі. Також можна перекусити просто в автомобілі з доставкою їжі співробітниками. Щоб зробити замовлення в автомобілі, потрібно використовувати програму Tesla Diner, яка доступна на екрані електромобіля.

Щоб відвідати заклад Маска, утворились черги

Ілон Маск заявив, якщо ресторан буде успішним, Tesla відкриє подібні заклади у великих містах по всьому світу та на трасах біля станцій Supercharger.

Нагадаємо, Маск втрапив у скандал через висловлювання свого чат-бота. Компанія мільярдера Ілона Маска xAI повідомила, що працює над видаленням неприйнятних дописів у соцмережі X. Це сталося після того, як її чат-бот зі штучним інтелектом Grok поширив низку антисемітських коментарів, що викликали широкий резонанс і засудження.