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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Скандал. Пентагон самочинно зупинив допомогу Україні

glavcom.ua
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Трамп поки не коментував ситуацыю, що склалася

Цікава річ. Politico пише, що рішення Пентагону про призупинення поставок зброї до України не було скоординоване з рештою адміністрації, Конгресом і посольством США в Києві. Цей крок здивував і розлютив навіть деяких союзників Трампа у Вашингтоні – зокрема республіканців на Капітолійському пагорбі.

«Я думаю, все це зробив директор з питань політики Пентагону, цей Колбі. У нас фактично немає радника з національної безпеки», – прокоментував конгресмен Майкл Маккол. «Я навіть не впевнений, що тут консультувалися з Рубіо… У Білому домі є внутрішні розбіжності».

«Пентагон підриває політику президента «Мир через силу», зупиняючи постачання зброї Україні. Я закликаю Міністра оборони відвернути це рішення», – додав конгресмен Джо Вілсон.

Інші посадовці розповіли Politico, що рішення Пентагону дійсно застало Державний департамент зненацька. Кіт Келлог та його команда не були поінформовані теж. Речниця Білого дому цю інформацію заперечила, але не прояснила, коли команда президента дізналась про такий крок.

У Пентагоні ж кажуть, що йдеться про тимчасове замороження і перегляд поставок зброї, щоб запропонувати Білому дому різні варіанти продовження допомоги для України, і що рішення про будь-які остаточні зміни ухвалюватиме президент.

Сам Дональд Трамп поки це не коментував ніяк. Третього липня у нього не заплановано прес-брифінгів. Хіба, можливо, вдасться поставити запитання у літаку.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: озброєння США Кіт Келлог Пентагон Дональд Трамп

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