Тарифна війна. Трамп пішов на безпрецедентний крок, аби задобрити Китай

Трамп робить все, аби уникнути дій, які можуть зашкодити зустрічі з Сі Цзіньпіном

Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. Це має захистити торговельні переговори з Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Останніми місяцями Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, яке займається контролем експорту, отримало вказівку уникати жорстких заходів щодо Китаю. На початку цього року Трамп був готовий обмежити експорт технологій до Китаю. У квітні його команда повідомила Nvidia, що заблокує експорт чіпа H20, який був розроблений для китайського ринку після того, як адміністрація колишнього президента Джо Байдена обмежила експорт досконаліших чіпів. Але Трамп змінив своє рішення після прямого лобіювання з боку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

H20 став предметом суперечки між представниками служб безпеки, які стверджують, що цей чіп допоможе китайським військовим. Крім суперечок навколо H20, американські чиновники та експерти з безпеки розчаровані тим, що адміністрація Трампа стримує дії щодо Китаю.

Зазначається, що Трамп хоче уникнути дій, які можуть зашкодити зустрічі з Сі. Раніше повідомлялося, що офіційні особи США і Китаю зустрінуться в Стокгольмі для третього раунду торговельних переговорів після попередніх зустрічей у Женеві та Лондоні.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай надає Росії допомогу в обсягах, які дозволяють йому уникнути викриття. Він підкреслив, що без підтримки Пекіна, зокрема через закупівлю російської нафти, РФ не змогла б продовжувати війну проти України.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до «суттєвого» перебалансування торговельних зв'язків з Китаєм під час саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном.