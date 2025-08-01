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Пентагон замовив велику партію ракет Amraam для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пентагон замовив велику партію ракет Amraam для України
Зброю буде передано Україні та країнам-союзникам США
фото з відкритих джерел

Amraam є основною ракетою для українських F-16

Міністерство оборони США уклало з оборонною компанією Raytheon Technologies контракт на суму $3,5 млрд на виробництва ракет Amraam та супутнього обладнання. Озброєння буде передано Україні та країнам-союзникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, угода включає поставки для України, а також для Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великобританії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувейту. Контракт передбачає випуск ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку. Роботи будуть вестись у Таксоні, штат Аризона, до третього кварталу 2031 фінансового року.

Amraam (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) – це надзвукова ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності, яка є основою далекобійних можливостей більшості західних винищувачів у протидії повітряним цілям. Відповідно вона є основною далекобійною ракетою і для українських F-16. Ракети також складають основу боєкомплекту американсько-норвезьких зенітно-ракетних комплексів Nasams, які використовує й Україна.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодили продаж нового військового пакета для України на $330 млн. Перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року.

Як повідомлялося, Палата представників Сполучених Штатів Америки проголосувала за продовження постачання військової допомоги Україні.

До слова, американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тис. своїх ударних систем зі штучним інтелектом для безпілотників до кінця року.

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Теги: ракета США Пентагон озброєння

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