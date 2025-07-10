Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Комбінований обстріл Києва: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
Головні новини ночі проти 10 липня
фото: NV

У столиці від російської атаки постраждали 13 осіб

Росія завдала комбінованого удару по Києву, Келлог зробив заяву про обстріл України у ніч на 9 липня, австралійський генерал відреагував на обстріл Києва, Politico розсекретило умову, за якої Трамп підтримає законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України, біткоїн оновив історичний максимум вище $112 тис.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

О 01:03 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли перші вибухи. Близько 02:30 у Києві оголосили загрозу балістичного озброєння. На світанку Росія запустила у бік української столиці крилаті ракети. О 05:11 у Києві оголосили відбій. передає «Главком».

Столична влада доповнювала інформацію про наслідки ворожого обстрілу протягом ночі. Станом на 05:22 відомо, що пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах.

  • У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, а частини БпЛА впали поблизу АЗС. За кількома адресами зафіксоване падіння уламків, за однією з них виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки, зафіксовані численні влучання уламків у нежитлові приміщення.
  • У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відома інформація про пожежу на території гаражного кооперативу та поблизу АЗС.
  • У Солом'янському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю, за іншою адресою горить дах ще однієї нежитлової будівлі.
  • У Подільському районі зафіксоване падіння уламків, унаслідок чого вибито вікна у житловому будинку.
  • У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.
  • В Оболонському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА, попередньо, без масштабних пожеж.

Загалом у столиці від російської атаки постраждали 13 осіб. Всім надається медична допомога. Столицю накрило димом, киян закликали зачинити вікна.

Також з'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю.

Австралійський генерал відреагував на обстріл Києва

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян відреагував на нічний обстріл української столиці.

Він написав: «Це відбувається зараз тому, що ми – Австралія, Америка, Європа та інші, як політики, так і громадяни – не хочемо зробити те, що необхідно, щоб це зупинити».

Та продовжив, що країни-партнери не готові «ризикувати своїми життями чи надто великими ресурсами, щоб допомогти Україні протистояти Путіну зараз».

«У результаті гинуть українці, а нам доведеться зіткнутися з ще більш нахабними Путіним і Сі пізніше – за набагато вищу ціну. Ганьба нам», – підсумував він.

Келлог зробив заяву про обстріл України у ніч на 9 липня

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Штати продовжують захищати український народ.

«Ми й надалі допомагаємо Україні захищати її народ і запобігати загибелі мирних жителів. Минулої ночі Україна зазнала понад 740 атак дронами та ракетами – це рекордно висока кількість за всю історію. Війна повинна припинитися», – написав Келлог.

Politico розсекретило умову, за якої Трамп підтримає законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, але висунув важливу умову. 

Цей законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

Документ дає президентові право відкласти застосування такого тарифу на термін до 180 днів, якщо він вважатиме це за необхідне.

Втім, адміністрація Трампа наполягає, щоб у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій, без можливості втручання з боку Конгресу.

Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон вже прибув до Великої Британії та провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. 

За словами Макрона, перед самітом вони зі Стармером скоординували роботу та обговорили різні сфери співпраці, серед них – стратегічне партнерство, оборона, енергетика, штучний інтелект, космос, міграція, культура.

Окремо лідери обговорили посилену підтримку України.

«Ми рухаємося вперед разом на всіх фронтах. Наша робота продовжиться на франко-британському саміті!», – підсумував Макрон.

Читайте також:

Теги: пожежа росія енергетика Австралія санкції війна Європа Дональд Трамп продукти обстріл українці космос культура автомобіль Україна Еммануель Макрон Біткоїн президент штучний інтелект робота озброєння влада законопроєкт Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конфлікт на Близькому сході показав слабкість Путіна
Кінець іранської помсти, пластикова перемога Трампа, та велике перевзування у повітрі Путіна
24 червня, 18:32
Арсеній Яценюк: Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми уже знаємо
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
12 червня, 17:08
Ворог обстріляв Харків
Обстріл Харкова: Прокуратура показала відео з наслідками
25 червня, 05:30
Дрони, які використали для спецоперації «Павутина»
В операції «Павутина» СБУ застосовувала спеціальні дрони власної розробки: деталі
11 червня, 12:37
Марк Рютте змінює НАТО
Рютте розпочинає масштабні кадрові чистки у НАТО
19 червня, 12:20
Анджей Дуда вважає, що Польща повинна збільшити витрати на оборону
Дуда переконаний, що Росія не атакуватиме інші держави
25 червня, 15:19
Скульптурна композиція «Усвідомлення» встановлена на Оболоні
На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)
25 червня, 13:41
Гольф є давньою пристрастю Трампа
Трамп огляне свої гольф-поля у Шотландії і може зустрітись з королем Британії – Daily Mail
30 червня, 11:57
Поліція з'ясовує причини автотрощі
Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей
Вчора, 19:29

Події в Україні

В Україні очікується спека, але подекуди дощитиме: погода на 10 липня
В Україні очікується спека, але подекуди дощитиме: погода на 10 липня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
Ворог обстріляв з артилерії Херсон: є поранені
Ворог обстріляв з артилерії Херсон: є поранені
Ворог завдав авіаудару по Костянтинівці: є жертви, зруйновані будівлі
Ворог завдав авіаудару по Костянтинівці: є жертви, зруйновані будівлі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
14K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
11K
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента
9448
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua