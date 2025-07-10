Комбінований обстріл Києва: головне за ніч

У столиці від російської атаки постраждали 13 осіб

Росія завдала комбінованого удару по Києву, Келлог зробив заяву про обстріл України у ніч на 9 липня, австралійський генерал відреагував на обстріл Києва, Politico розсекретило умову, за якої Трамп підтримає законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України, біткоїн оновив історичний максимум вище $112 тис.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

О 01:03 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли перші вибухи. Близько 02:30 у Києві оголосили загрозу балістичного озброєння. На світанку Росія запустила у бік української столиці крилаті ракети. О 05:11 у Києві оголосили відбій. передає «Главком».

Столична влада доповнювала інформацію про наслідки ворожого обстрілу протягом ночі. Станом на 05:22 відомо, що пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах.

У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, а частини БпЛА впали поблизу АЗС. За кількома адресами зафіксоване падіння уламків, за однією з них виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки, зафіксовані численні влучання уламків у нежитлові приміщення.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відома інформація про пожежу на території гаражного кооперативу та поблизу АЗС.

У Солом'янському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю, за іншою адресою горить дах ще однієї нежитлової будівлі.

У Подільському районі зафіксоване падіння уламків, унаслідок чого вибито вікна у житловому будинку.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.

В Оболонському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА, попередньо, без масштабних пожеж.

Загалом у столиці від російської атаки постраждали 13 осіб. Всім надається медична допомога. Столицю накрило димом, киян закликали зачинити вікна.

Також з'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю.

Австралійський генерал відреагував на обстріл Києва

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян відреагував на нічний обстріл української столиці.

Він написав: «Це відбувається зараз тому, що ми – Австралія, Америка, Європа та інші, як політики, так і громадяни – не хочемо зробити те, що необхідно, щоб це зупинити».

Та продовжив, що країни-партнери не готові «ризикувати своїми життями чи надто великими ресурсами, щоб допомогти Україні протистояти Путіну зараз».

«У результаті гинуть українці, а нам доведеться зіткнутися з ще більш нахабними Путіним і Сі пізніше – за набагато вищу ціну. Ганьба нам», – підсумував він.

Келлог зробив заяву про обстріл України у ніч на 9 липня

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Штати продовжують захищати український народ.

«Ми й надалі допомагаємо Україні захищати її народ і запобігати загибелі мирних жителів. Минулої ночі Україна зазнала понад 740 атак дронами та ракетами – це рекордно висока кількість за всю історію. Війна повинна припинитися», – написав Келлог.

Politico розсекретило умову, за якої Трамп підтримає законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, але висунув важливу умову.

Цей законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

Документ дає президентові право відкласти застосування такого тарифу на термін до 180 днів, якщо він вважатиме це за необхідне.

Втім, адміністрація Трампа наполягає, щоб у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій, без можливості втручання з боку Конгресу.

Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон вже прибув до Великої Британії та провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

За словами Макрона, перед самітом вони зі Стармером скоординували роботу та обговорили різні сфери співпраці, серед них – стратегічне партнерство, оборона, енергетика, штучний інтелект, космос, міграція, культура.

Окремо лідери обговорили посилену підтримку України.

«Ми рухаємося вперед разом на всіх фронтах. Наша робота продовжиться на франко-британському саміті!», – підсумував Макрон.