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Reuters: США та Росія планують зірвати переговори в ООН про обмеження автономної зброї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: США та Росія планують зірвати переговори в ООН про обмеження автономної зброї
США та Росія є великими виробниками озброєння та активно розвивають напрям військового штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Більшість країн хочуть обов'язкових правил, але США та Росія проти цього

У понеділок у Женеві розпочинається зустріч під егідою ООН, на якій вирішуватимуть питання про старт переговорів щодо юридично обов’язкової угоди для заборони й регулювання летальних автономних систем озброєння (LAWS). Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Як повідомляє агенство, хоча більшість зі 128 країн – учасниць Конвенції про конкретні види звичайної зброї підтримує цю ідею, досягти консенсусу буде вкрай важко. Дипломати та правозахисники прогнозують спротив із боку США, Росії та Ізраїлю, які переконані, що чинного міжнародного гуманітарного права цілком достатньо. Натомість керівництво ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Папа Римський уже застерегли про небезпеку таких технологій і закликали до їхнього врегулювання.

Оскільки США та Росія є великими виробниками озброєння, вони активно розвивають напрям військового штучного інтелекту. Завдяки ШІ прискорилося створення дронів, роботів, танків і підводних човнів, здатних убивати без втручання людини. Напівавтономні системи з підтримкою ШІ вже використовувалися під час бойових дій в Україні, Судані та на Близькому Сході, що викликає серйозні етичні дискусії.

Представниця Human Rights Watch Веріті Койл наголосила, що машинам не можна дозволяти вирішувати питання життя і смерті на полі бою, адже така антиутопія стрімко стає реальністю. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста також підкреслюють, що нинішні норми ведення війни не враховують специфічних загроз автономних систем.

Правозахисники побоюються, що непередбачуваність таких машин збільшує ризик летальних помилок. Керівниця напряму регулювання військового ШІ в американській некомерційній організації Future of Life Institute Анна Гегір зазначила, що повністю автономна зброя вже існує, пославшись на повідомлення про перші випадки її застосування в Україні. За її словами, США та Росія намагатимуться послабити підсумковий документ женевської зустрічі так само, як вони зробили це у вересні з текстом щодо потенційної шкоди автономних озброєнь.

Перед початком конференції позиції ключових сторін суттєво розходяться, проте дипломати не виключають досягнення компромісу до кінця тижня – розглядаються як юридично обов’язкова угода, так і декларативні домовленості чи їхній гібрид. Вашингтон пропонує обмежитися рекомендаціями та видати п’ятирічний мандат на підготовку документа без обов’язкової юридичної сили. Москва публічно не озвучувала своєї позиції напередодні зустрічі, але раніше вона вже виступала проти суворих обмежень і тепер планує заблокувати виступ Євросоюзу, який бере участь у заході як спостерігач.

Тим часом головуючий на зустрічі запропонував дворічний мандат для роботи над юридично обов’язковим протоколом, а Велика Британія, Німеччина та Франція закликають запустити переговори, відклавши рішення про правовий статус майбутнього документа на потім.

Теги: ООН США росія зброя

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