Глава дипломатії ЄС заявила про вимоги Європи на мирних переговорах із Росією

Кая Каллас вважає, що міжнародна спільнота має посилювати тиск саме на Москву, а не вимагати від Києва подальших поступок

Кая Каллас наголосила, що Європа має бути за столом переговорів, а у відповідь на максималістські вимоги Москви повинна висувати власні умови

Європа має брати участь у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України та висувати власні вимоги у відповідь на максималістські умови Москви. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час виступу в Європейському парламенті, повідомляє «Главком».

За словами Каллас, Україна не погодилася на умови російського диктатора Володимира Путіна завдяки підтримці європейських партнерів. Водночас вона розкритикувала підхід американських переговорників до врегулювання війни.

«Хоча американські переговорники вже майже півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, Україна не капітулювала на умовах Путіна, тому що Європа підтримувала Україну», – заявила Каллас.

Глава дипломатії ЄС наголосила, що європейські країни не повинні обмежуватися реакцією на вимоги Росії. На її думку, у відповідь на максималістські позиції Москви Європа має висувати власні умови.

Каллас також підкреслила, що Європа повинна бути присутньою за столом переговорів. Одним з аргументів вона назвала санкційну політику: рішення про скасування європейських обмежень залежать саме від ЄС.

За словами Каллас, Україна вже погодилася на припинення вогню, енергетичне перемир’я та домовленості щодо Чорного моря. Росія, за її оцінкою, не погодилася на відповідні кроки. Тому глава дипломатії ЄС вважає, що міжнародна спільнота має посилювати тиск саме на Москву, а не вимагати від Києва подальших поступок.

Варто нагадати, що Росія готова до мирних переговорів, але Кремль хоче бачити на них легітимного представника української влади, «готового ухвалити рішення, необхідні для завершення війни». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про можливу участь іншого представника України в переговорах замість Володимира Зеленського.