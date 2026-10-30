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«Я не стримуватимуся». Прем'єр Естонії відмовився виконати прохання Пентагону стосовно Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Я не стримуватимуся». Прем'єр Естонії відмовився виконати прохання Пентагону стосовно Росії
Прем'єр Есторії Крістен Міхал заявив, що підлещування принесе приниження
фото: Delfi

Крістен Міхал заявив, що спроби догодити Путіну принесуть лише приниження

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал різко відреагував на повідомлення про те, що представники Пентагону нібито закликали країни Балтії пом'якшити риторику стосовно Росії. Очільник естонського уряду наголосив, що не збирається стримуватися у висловлюваннях про російського диктатора Володимира Путіна, попри можливе невдоволення американської сторони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

За інформацією Reuters, протягом останніх тижнів американські військові посадовці звернулися до кількох держав НАТО, зокрема країн Балтії, із проханням пом'якшити публічні заяви про загрозу з боку Росії.

Коментуючи ці повідомлення, Міхал наголосив, що країни Балтії добре усвідомлюють небезпеку, яку становить Москва. За його словами, спроби підлещуватися до російського керівництва не принесуть свободи, а лише призведуть до приниження.

«Вдома ми чуємо, як політики скаржаться перед виборами на нашу скромність, а в новинах чуємо, що наші союзники з найбільшої країни просять нас стриматися – ось де ми зараз», – сказав Міхал.

Водночас прем'єр-міністр уточнив, що особисто не отримував від американської сторони жодних прохань змінити тональність висловлювань про Росію.

За його словами, востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом улітку в Анкарі. Під час тієї зустрічі питання публічної риторики стосовно Москви не порушувалося.

Попри повідомлення про можливе невдоволення Вашингтона, Міхал наголосив, що не має наміру змінювати свою позицію стосовно російського керівництва.

«Я не стримуватимуся: Путін – диктатор, який вбиває жінок і дітей. І він робитиме це доти, доки буде змушений змінити свій курс», – заявив прем'єр Естонії.

Очільник естонського уряду також звернув увагу на військову ситуацію та результати протистояння Росії з Україною. За його оцінкою, останніми роками Північноатлантичний альянс зробив значний внесок у стримування російської агресії.

«Путін дедалі менш успішний на полі бою, його власні міста та порти горять, і це змушує його поводитися як терорист», – зазначив Міхал.

Водночас естонський прем'єр визнав, що майбутня зима стане складним випробуванням для України, яка продовжує протистояти російській агресії. Окремо Міхал наголосив на оборонних зусиллях Естонії. За його словами, країна спрямовує майже 7% на потреби, пов'язані з НАТО, а також розвиває власну систему національної оборони.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що представники Пентагону протягом останніх тижнів нібито зверталися до кількох держав НАТО, зокрема Естонії та інших країн Балтії, із проханням пом'якшити риторику стосовно загрози з боку Росії.

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Теги: росія Естонія США

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